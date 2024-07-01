СБУ заявила о предотвращении попытки госпереворота на Украине

Группа «общественных активистов» планировала организовать в Киеве якобы мирное собрание, чтобы потом «втемную» использовать людей для захвата Рады и проведения «народного вече», рассказали в СБУ. Участники заговора были задержаны

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Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали группу «общественных активистов» и «провокаторов», готовивших беспорядки в Киеве, которые должны были привести к госперевороту, говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале.

«Под видом проведения так называемого «вече» злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу», — сообщает СБУ.

Чтобы собрать людей, организаторы планировали устроить в центре столицы «якобы мирное собрание», однако большинство участников мероприятия хотели использовать «втемную» — не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций, добавили в ведомстве.

Информацию о «беспорядках» в Киеве злоумышленники планировали распространять через украинские и иностранные информресурсы, надеясь таким образом «расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу России», уточняет СБУ.

По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая «еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями». Его имя не разглашается. При обыске у задержанных нашли оружие и боеприпасы. Всех их уже отправили под стражу.

В начале мая СБУ сообщала о задержании двух полковников управления госохраны (УГО), которые, по заявлению украинских силовиков, работали на ФСБ России и участвовали в подготовке покушений на представителей украинского руководства, в том числе президента Владимира Зеленского, главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка.

По информации ведомства, на роль исполнителя покушения они искали военных, приближенных к охране президента, «которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить». Украинская спецслужба утверждает, что перед Пасхой было запланировано нападение на Буданова. Один из задержанных полковников обеспечил вооружение для агента: лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90.

Власти России неоднократно опровергали заявления Киева о наличии планов по убийству Зеленского. «Если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит», — говорил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Вместе с тем президент Владимир Путин еще в мае отметил, что легитимность Владимира Зеленского после отмены президентских выборов вызывает сомнения.