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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на оборонном предприятии в Самаре

ФСБ: на оборонном предприятии в Самаре предотвращен теракт
Теракт на объекте ОПК Самары, который планировал совершить местный житель, предотвращен сотрудниками ФСБ, сообщили в спецслужбе. Там уточнили, что мужчина действовал по заданию проукраинской террористической группировки
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального управления спецслужбы.

По данным ФСБ, в середине прошлого года житель Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился совершить диверсионно-террористический акт в городе.

«В целях реализации преступного замысла подозреваемый подбирал места совершения преступления, проводил их осмотр, а также осуществлял сборку самодельных зажигательных устройств. На стадии приготовления к совершению резонансного преступления указанное лицо задержано сотрудниками УФСБ при содействии ОМОН «Утес» управления Росгвардии по Самарской области», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК России. Максимальное наказание по статье о теракте составляет до 20 лет тюрьмы. Какое именно предприятие пытались атаковать террористы, в ФСБ не уточнили.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По итогам 11 месяцев прошлого года, в России было предотвращено 228 террористических преступлений, в том числе 146 терактов, сообщал в декабре председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

Один из крупнейших терактов этого года произошел в Москве в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте. В результате атаки террористов погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за нападение на себя взяло «Исламское государство» (ИГИЛ, признано в России террористической организацией и запрещено). По делу о теракте были задержаны 20 человек, 18 из них находятся под стражей, в том числе предполагаемые непосредственные участники нападения — уроженцы Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ФСБ теракт Самара оборонное предприятие
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