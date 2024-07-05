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Политика ,  
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Министр обороны Британии признал проигрыш тори на выборах

Министры образования, юстиции и обороны Британии потерпели поражение на выборах. Последний признал, что в стране «утром будет новое правительство». В парламент избраны лидер лейбористов и — с восьмой попытки — идеолог Brexit
Грант Шэппс
Грант Шэппс (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Министр обороны Великобритании, консерватор Грант Шэппс потерял свое место в парламенте по итогам выборов, передает Sky News. Он уступил представителю Лейбористской партии Эндрю Льюину, опередившему его на 3799 голосов.

Своего кресла лишились также глава Минюста Алекс Чок и министр образования Джиллиан Киган

Шэппс признал победу лейбористов на выборах, заявив, что «утром в Великобритании будет новое правительство». По словам политика, он обеспокоен, что если новый кабмин не выделит 2,5% ВВП на оборону, могут пострадать Вооруженные силы страны, «а также наши друзья в Украине».

Экзит-поллы показали решительную победу лейбористов на выборах в Британии
Политика
Фото:Peter Nicholls / Getty Images

Шэппс заседал в Палате общин (нижняя палата британского парламента) с 2005 года. Как пишет AP, он рассматривался в качестве потенциального кандидата на пост лидера Консервативной партии на замену премьер-министра Риши Сунака.

Лидер лейбористов Кир Стармер победил в своем округе Холборн и Сент-Панкрас на севере Лондона. Он поблагодарил избирателей и пообещал им «изменить страну». В парламент избрался и бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, но как независимый кандидат — его исключили из партии, передает Би-би-си.

В парламент от округа Клактон избран один из главных инициаторов референдума о выходе Великобритании из ЕС, лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж. До этого он семь раз баллотировался в разных округах и проигрывал.

Согласно данным экзит-поллов, лейбористы получат абсолютное большинство в 650-местном парламенте — 410 мест, а тори — 131 место.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания парламентские выборы Консервативная партия Лейбористы
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