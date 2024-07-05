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Политика ,  
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Лидер лейбористов поблагодарил избирателей за голоса на выборах

Лидер партии лейбористов Кир Стармер поблагодарил избирателей за голоса на парламентских выборах в Британии.

«Спасибо всем, кто выступал за Лейбористскую партию на этих выборах, всем, кто голосовал за нас и доверял нашей изменившейся партии», — написал он в социальной сети X и пообещал своим избирателям «изменить страну».

4 июля в Великобритании прошли парламентские выборы, по итогам которых распределились 650 мест в палате общин (нижняя палата парламента). По данным экзитпола, лидирует Лейбористская партия, а консервативная партия, побеждавшая на четырех выборах подряд с 2010 года, утрачивает позиции.

Экзит-поллы показали решительную победу лейбористов на выборах в Британии
Политика
Фото:Peter Nicholls / Getty Images

По мнению посла России в Соединенном Королевстве Андрея Келина, приход к власти Стармера не изменит вектора отношений Лондона и Москвы.

«Я думаю, что отношения России с Великобританией при Стармере не улучшатся. Он, как и все руководство Лейбористской партии, полностью разделяет нынешние правительственные установки и ни на йоту от них не отходит», — заявил российский посол.

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Теги
Кир Стармер Лейбористы парламентские выборы Великобритания
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