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Политика ,  
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В Финляндии сообщили о скоплении мигрантов близ границы

Президент Александер Стубб заявлял, что Россия может переправить на границу с Финляндией более тысячи мигрантов за несколько часов. В Москве отвергали обвинения в направляемой миграц
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Пограничная служба Финляндии сообщила, что у границ страны остаются люди, которых могут использовать в «направляемой миграции», передает Yle.

В июне президент Финляндии Александер Стубб в интервью MTV заявил, что Россия может переправить на границу более тысячи мигрантов за несколько часов.Согласно финским разведданным, у мигрантов есть возможность попасть на границу с Финляндией из России вблизи Санкт-Петербурга и в Ленобласти, сообщил президент.

«Кроме того, Россия переправляла мигрантов, которых они называют просителями убежища, из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии. Это происходит в течение примерно 48 часов. В такой ситуации наша задача, задача финских органов власти — убедиться, что подобной деятельности будет положен конец», — подчеркнул Стубб.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Yle также сообщает, что спорный законопроект о выдворении возвращается на повторное рассмотрение в конституционный комитет после учета позиции Социал-демократической партии (СДП) — крупнейшей оппозиционной партии. «Наибольшие разногласия вызвало наше требование передать отчет на рассмотрение Конституционного комитета. Это было требование, от которого мы были не готовы отступить, и оно также было принято», — говорил глава СДП Антти Линдтман.

Yle отмечает, что принятие закона практически полностью зависит от позиции социал-демократов. Как поясняет телеканал, он может быть принят только в качестве исключительной меры, поэтому за него должны проголосовать пять шестых депутатов. Союз левых сил и «Зеленые» выступают против.

Финляндия открыла судоходство по пограничному с Россией каналу
Политика
Фото:Wikimedia Commons

В СДП сообщили, что примут окончательное решение о голосовании только после заключения конституционного комитета. Глава конституционного комитета Хейкки Вестман, представляющий правящую Коалиционную партию, не исключил, что заключение будет готово в пятницу, 5 июля.

Финский лидер объяснял, что если закон о выдворении будет принят, у властей появится возможностью рассмотреть вопрос об открытии границы с Россией.

Согласно законопроекту, власти смогут на отдельном участке границы ограничить прием заявлений о предоставлении убежища на срок до одного месяца за раз для «противодействия направляемой миграции». Однако конституционный комитет парламента считает, что он нарушает права человека, закрепленные в конституции и международных соглашениях. Поэтому для его одобрения парламентом необходимо пять шестых голосов.

С ноября прошлого года Финляндия начала перекрывать границу с Россией из-за наплыва просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Власти утверждали, что Россия направляет их в сторону границы намеренно. В апреле Хельсинки объявили о бессрочном закрытии границы с Россией. Москва называла обвинения финской стороны «абсолютно беспочвенными».

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Теги
Елена Чернышова
Финляндия граница Россия мигранты
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