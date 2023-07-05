В Бердянске прогремела серия взрывов

По предварительным данным, в городе сработала ПВО

Вид на Бердянск (Фото: Сергей Батурин / РИА Новости)

В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы, сообщает администрация города в телеграм-канале.

«Около 16:30 в Бердянске прозвучала серия взрывов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сработала система ПВО.

5 июля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле населенных пунктов Бурчак и Любимовка Михайловского района. «Всего было зафиксировано 6 прилетов», — написал он в телеграм-канале. Никто не пострадал, но были повреждены жилые дома, гараж и автомобиль.

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В прошлый раз несколько взрывов произошло в Бердянске 30 июня после попытки украинских военных нанести удар, тогда тоже сработала ПВО.

В начале прошлого месяца удару подверглась территория морского порта в городе, сообщал Рогов. По его информации, жертв и разрушений не было.