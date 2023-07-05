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Мишустин назначил автора фильмов про Путина гендиректором ТАСС

Мишустин уволил главу ТАСС Михайлова и назначил на его место телеведущего Кондрашова
Новым гендиректором ТАСС назначен Андрей Кондрашов, телеведущий и автор документальных фильмов «Крым. Путь на Родину» и «Путин». Теперь оба государственных информагентства будут под управлением выходцев из ВГТРК
Андрей Кондрашов
Андрей Кондрашов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Сергея Михайлова от должности генерального директора ТАСС. В документе сказано, что тот уволен по собственному желанию.

На должность гендиректора ТАСС назначен сотрудник ВГТРК, телеведущий и автор документальных фильмов Андрей Кондрашов.

В биографической справке, опубликованной на сайте правительства, говорится, что Кондрашов работает на телевидении с 1991 года.

«Был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Государственной думы, входил в состав кремлевского пула, вел программы «Вести» и «Вести недели», — говорится в сообщении.

Позже Кондрашов курировал информационный блок холдинга ВГТРК в должности заместителя гендиректора.

Андрей Кондрашов — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» и специальной премии «За отражение истории».

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Он также снял несколько документальных фильмов, в том числе «Крым. Путь на Родину» о событиях 2014 года, результатом которых стало присоединение Крыма к России, и биографическую ленту «Путин» о президенте России.

Таким образом, обоими государственными информационными агентствами теперь управляют выходцы из ВГТРК. В декабре 2013 года «РИА Новости» (ныне «Россия сегодня») возглавил Дмитрий Киселев.

Сергей Михайлов возглавил ТАСС в 2012 году. В 1990-х он был одним из основателей и партнером пиар-агентства «Михайлов и партнеры». Позже стал советником президента и членом правления ОАО «Российские железные дороги», начальником департамента корпоративных коммуникаций компании.

В апреле прошлого года Михайлов попал под санкции Евросоюза. Ранее он был включен в санкционный список Украины.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
ТАСС Михаил Мишустин кадровые перестановки

Встреча с
Игорем Шуваловым

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