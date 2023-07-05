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Telegraph узнала о предпочтениях Байдена среди кандидатов в генсеки НАТО

Telegraph: Джо Байден пытался убедить Урсулу фон дер Ляйен стать генсеком НАТО
Байден предлагал занять пост генсека НАТО главе ЕК фон дер Ляйен, если за срок полномочий Столтенберга, которые истекут в следующем октябре, не найдется другого кандидата. Фон дер Ляйен в прошлом была министром обороны ФРГ
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

Президент США Джо Байден пытался убедить нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен стать генеральным секретарем НАТО, сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в альянсе.

4 июля блок принял решение продлить полномочия действующего генсека Йенса Столтенберга до 1 октября 2024 года. Таким образом, он будет занимать пост главы НАТО уже десять лет, хотя изначально его полномочия истекали в 2018-м. Его полномочия уже дважды продлевали, хотя Столтенберг, до прихода в НАТО бывший премьер-министром Норвегии, получал предложение возглавить Центробанк страны.

Байден предлагал фон дер Ляйен занять этот пост после Столтенберга из-за опасений, что другого подходящего кандидата не появится. Один из собеседников газеты указал, что американский президент и глава ЕК за последнее время установили «крепкие связи» в рамках трансатлантического сотрудничества. Telegraph отмечает, что фон дер Ляйен чаще стала полагаться на данные разведки США, а не Европы, поскольку последняя предоставила неверные сведения относительно спецоперации России на Украине.

Как отмечает издание, «в частных беседах» глава ЕК говорила, что не сможет занять пост генсека НАТО по крайней мере до следующего года.

64-летняя Урсула фон дер Ляйен является председателем Еврокомиссии с 2019 года. До этого, с 2013-го, была министром обороны Германии. Срок ее полномочий в ЕК — пять лет.

Среди других кандидатов в руководство альянса называли британского министра обороны Бена Уоллеса. США выступили против него, такую же позицию заняла Франция, пишет Telegraph. Если Париж хочет, чтобы блок возглавил кто-то из европейских лидеров, то Вашингтон обеспокоен «беспрецедентной» поддержкой Уоллесом Киева. С его подачи Британия раньше США объявила о поставках Украине танков и дальнобойных ракет.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Урсула фон дер Ляйен Джо Байден НАТО

Встреча с
Игорем Шуваловым

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Подать заявку
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