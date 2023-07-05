Медведев призвал «Единую Россию» не уподобляться КПСС и рассказал анекдот

«Единой России» не нужно быть похожей на КПСС, считает председатель партии Дмитрий Медведев. В этом контексте он рассказал советский анекдот со словами «партия у нас одна, а стучать надо громче»

Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Партия «Единая Россия» должна придерживаться «известного курса», но не быть похожей на КПСС или КПРФ, заявил ее председатель Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии, передает корреспондент РБК.

«Продолжим следовать известным курсом и укреплять ряды партии. Но не уподобляясь КПСС. А также КПРФ», — сказал он.

Медведев в этой связи также вспомнил советский анекдот: дирижера после концерта вызвали в КГБ и спросили, «почему барабанщик один раз только вступил». Тот ответил, что у музыканта была такая партия. «Нет, партия у нас одна, а стучать надо громче», — завершил Медведев рассказ.

Медведев возглавляет «Единую Россию» с 2012 года. В прошлом году в партию вступил его сын Илья — сейчас ему 27 лет, он выпускник МГИМО.

На генсовете «ЕР» обсуждала программу партии на довыборах в Госдуму. В основу легла та, с которой «Единая Россия» победила на выборах два года назад, но в нее внесли более 70 новых предложений. Как рассказала замсекретаря генсовета Дарья Лантратова, особый акцент в них сделали на поддержке участников спецоперации и членов их семей.

Довыборы пройдут по четырем одномандатным округам в Карачаево-Черкесии, Крыму, Липецкой области и Красноярском крае. Партия определила своих кандидатов: это, соответственно, депутат гордумы Черкесска Солтан Узденов; председатель комитета по вопросам соцполитики горсовета Симферополя Юрий Нестеренко; председатель липецкого облсовета депутатов Дмитрий Аверов; экс-глава Красноярска Сергей Еремин.

На генсовете Медведев также заявил, что нынешнее время является жестким, поэтому «Единая Россия» должна не расслабляться и не унывать.