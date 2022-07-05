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Госдума одобрила признание материалов иноагентов вредными для детей

Распространение среди несовершеннолетних информации, вредящей их здоровью или развитию, запрещено законом. К такой информации сейчас относятся оправдание насилия, ЛГБТ-пропаганда и призывы к самоубийству
Фото: Nicolas Armer / ТАСС
Фото: Nicolas Armer / ТАСС

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, приравнивающий информационную продукцию иноагентов к информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей. Распространение такой информации запрещено согласно закону. Трансляция пленарного заседания велась на сайте нижней палаты.

Законопроект 9 июня внесла группа законодателей: сенаторы Андрей Климов, Владимир Джабаров и Елена Афанасьева и депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Рахим Азимов, Анатолий Выборный, Андрей Альшевских, Михаил Делягин, Андрей Луговой, Роза Чемерис и Мария Бутина. Они предложили дополнить соответствующей статьей закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В пояснительной записке к документу указано, что он «входит в пакет федеральных законов, направленных на совершенствование регулирования статуса иностранного агента».

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Сейчас к информации, которая может навредить детям, относят материалы:

  • побуждающие детей к причинению вреда своему или чужому здоровью или к самоубийству, к употреблению наркотиков и алкоголя, занятиям проституцией или попрошайничеством;
  • оправдывающие насилие по отношению к людям или животным, противоправное поведение;
  • отрицающие семейные ценности, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения» и формирующие неуважение к родителям;
  • содержащие изображение или описание сексуального насилия, «информацию порнографического характера», нецензурную брань.

Кроме того, нельзя распространять среди детей личные данные несовершеннолетних, пострадавших «в результате противоправных действий».

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Госдума 29 июня приняла закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который предполагает, в частности, запрет на просветительскую и преподавательскую работу иноагентов с детьми в государственных и муниципальных учреждениях. Закон также запрещает иноагентам производить информационную продукцию для детей.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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