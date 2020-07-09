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Силовики пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД в Петербурге

Они связаны с делом о злоупотреблении должностными обязанностями со стороны полицейских, которые вмешивались в дела Фонда содействия программам ГУВД, основанного фигурантом дела о хищении при строительстве резиденции Путина
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета и оперативники собственной безопасности главка МВД пришли с обысками в 11 коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов для оказания услуг автомобилистам (МРЭО) ГИБДД в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал 47news без указания источников информации. Также об этом передают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным портала, за час до обысков в МРЭО оперативники пришли в кабинет начальника юридического отдела УГИБДД и квартиру бывшего начальника регистрационного отдела УГИБДД (который в том числе отвечает за МРЭО).

По версии 47news, обыски во всех коммерческих МРЭО города проходят в связи с уголовным делом о злоупотреблении должностными обязанностями и касаются бывшего заместителя по тылу начальника ГУ МВД генерал-майора Ивана Абакумова.

Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД
Общество
Иван Абакумов

Как сообщает 47news, 7 июля по делу, в котором фигурирует Абакумов, проходили обыски в офисе Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Изъятая там бухгалтерская документация показала, что все коммерческие МРЭО Петербурга системно и многие годы перечисляли деньги в фонд. Кроме того, обыски прошли в квартире генерал-майора и в его загородном доме недалеко от Приозерска, а также у экс-начальника автохозяйства петербургского главка МВД Сергея Луня. Суть дела заключается в том, что фонд получал пожертвования, «а по версии следствия, не все они шли на правильные цели», отмечает 47news.

Инициатором создания фонда портал называет миллиардера Дмитрия Михальченко, фигуранта дела о хищениях при строительстве резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево.

Как писала «Фонтанка», дело о злоупотреблении должностными обязанностями было возбуждено ранее в отношении неустановленных сотрудников ГУ МВД, которые вмешивались в дела фонда вопреки интересам службы — они обеспечивали незаконное систематическое привлечение денег от бизнесменов Петербурга. Издание уточняет, что речь идет об эпизодах 2008 года и сумме около 8 млн руб.

Портал 47news считает, что цель обысков в МРЭО — изъятие финансовых документов, касающихся транзакций от бизнесменов в фонд.

РБК направил запрос в пресс-службу регионального управления СК и в пресс-службу регионального главка МВД.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Алена Прохоренко
Теги: обыски, ГИБДД, Санкт-Петербург
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