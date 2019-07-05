Украина рассекретит часть оборонного заказа

Размер гособоронзаказа в 2019 году составил около 25 млрд грн — это примерно 60 млрд руб. Рассекречивание позиций позволит проводить конкурсные закупки, сказал министр обороны

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Совет национальной безопасности и обороны Украины решил сократить количество секретных позиций в государственном оборонном заказе, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Укринформ».

«Уже было сказано о необходимости снятия грифа «секретно» с значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся схемы», — объяснил министр причину такого решения.

По его словам, количество секретных позиций планируется сократить в бюджете на следующий фискальный год. Это позволит проводить закупки на конкурсной основе, добавил Аваков.

В бюджете на 2019 год расходы на оборону и безопасность предусмотрены на уровне 212 млрд грн (около 521,9 млрд руб. — РБК), или более 5% ВВП страны, говорил в декабре 2018 года занимавший тогда пост секретаря СНБО Александр Турчинов. «В 2019 году будет завершен ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия», — говорил Турчинов.