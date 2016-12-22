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Роухани заявил Меркель о разочаровывающих обещаниях Европы
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Роухани заявил Меркель о разочаровывающих обещаниях Европы
Политика, 05 июл, 23:51
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Роухани заявил Меркель о разочаровывающих обещаниях Европы
Предложенный европейскими странами план для Ирана по продолжению сотрудничества в рамках ядерной сделки президент Хасан Роухани назвал разочаровывающим. По его словам, от Европы ждут четких и многообещающих предложений
Хасан Роухани (Фото: Danish Siddiqui / Reuters)

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал разочаровывающим пакет предложений трех европейских стран по сохранению ядерной сделки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.

«К сожалению, предложенный пакет не содержит оперативного решения и не предлагает конкретный метод сотрудничества, в нем есть только ряд общих обязательств, как и в предыдущих заявлениях Европейского Союза», — говорится в сообщении.

В то же время Роухани отметил, что Иран продолжит сотрудничество с Европой в зависимости от прогресса на встрече министров иностранных дел европейских стран в Вене.

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По словам президента Ирана, Всеобъемлющий план действий (СВПД), подписанный в 2015 году, является взаимным обязательством и после двухмесячного ожидания Тегеран хочет получить от Европы конкретный и многообещающий сигнал для продолжения СВПД.

Ранее в конце мая верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с политическим руководством страны и активистами заявил, что Тегеран возобновит свою ядерную программу, если Европа не предоставит твердых гарантий по нескольким пунктам. Хаменеи заявил, что США после подписания в июле 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе неоднократно нарушали его положения, однако «Европа молчала». Для того чтобы Иран продолжил придерживаться положений соглашения об атомной программе, Европа должна гарантировать выполнение нескольких обязательных пунктов, включая гарантии продажи иранской нефти и гарантии европейских банков в проведение операций с Ираном.

СВПД с Ираном было подписано в 2015 году по схеме «пять плюс один»: постоянные члены Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания) и Германия. Подписание соглашения было подано как одно из главных внешнеполитических достижений администрации предыдущего президента США Барака Обамы. Однако уже в момент подписания сделку критиковали не только политические оппоненты Обамы — республиканцы, но и его однопартийцы, демократы.

Соглашение так и не было ратифицировано конгрессом. 8 мая 2018 года президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из СВПД и возобновлении санкций против Ирана.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Хасан Роухани , Ангела Меркель , ядерная сделка
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