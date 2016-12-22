Иран на грани: почему в стране не стихают протесты

Иран охвачен беспорядками — из-за экономических проблем люди массово выходят на улицы, продолжаются столкновения с полицией. Президенту, чтобы удержаться у власти, придется сменить свою экономическую команду, говорят эксперты

Протесты в Тегеране из-за проблем в экономике страны. 25 июня 2018 года (Фото: AP)

Последняя волна беспорядков, охвативших Иран, началась в субботу, 30 июня, в городах Абадан и Хорремшехр (оба в провинции Хузестан на юго-западе страны). Их причиной стала нехватка питьевой воды на фоне охватившей регион засухи. К вечеру 30 июня мирные протесты переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Полиция применила слезоточивый газ, после того как митингующие начали забрасывать ее камнями, сообщил телеканал CNBC. В результате пострадали более десяти человек, преимущественно полицейские, согласно данным официальных иранских СМИ.

По мнению демонстрантов, которое приводит телеканал Al-Arabiya, проблемы с водоснабжением связаны с неудачной экономической политикой иранского правительства. Тегеран, в свою очередь, списал засуху на внешнее вмешательство и ведомую против Ирана климатическую войну. Глава управления гражданской обороны Ирана Голамреза Джалали уверен: Израиль и некое соседнее недружественное Ирану государство воздействуют на дождевые облака, лишая их влаги. «Мы сталкиваемся с неоднократными случаями воровства снега и облаков», — приводит иранское агентство Tasnim цитату из выступления иранского чиновника на конференции по вопросам гражданской обороны в аграрных районах.​

В начале прошлой недели из-за протестов были закрыты главный рынок Тегерана — Большой базар — и два других крупных торговых центра. Владельцы торговых точек протестовали перед парламентом из-за ослабления национальной валюты и роста инфляции.

В целом многотысячные протесты в разных городах Ирана не стихают с декабря прошлого года.

Ухудшающаяся ситуация в экономике

Экономический и финансовый кризис в стране усугубили выход США из ядерной сделки с Тегераном и перспектива возобновления американских санкций против Ирана. Опасения иранцев в связи с возможностью американских санкций привели к процветанию черных валютных рынков — по данным Bloomberg, в середине июня на некоторых рынках $1 продавался почти за 80 тыс. риалов по сравнению с 60 тыс. в апреле, инфляция в мае достигла 9,7%.

Тегеран пытается всячески поддержать риал и ограничить незаконную торговлю иностранной валютой, но победить черные рынки полностью не удается. С этой целью власти запретили ввоз 1400 предметов роскоши и товаров не первой необходимости, чтобы уменьшить объем вывозимой из страны иностранной валюты. Кроме того, Центральный банк страны намерен в ближайшее время создать вторичный валютный рынок, чтобы избежать дефицита валюты по мере возобновления американских санкций и препятствовать росту доходов нелегальных брокеров, сообщил иранский телеканал Press TV.

О своем выходе из ядерного соглашения в одностороннем порядке США объявили в мае этого года. Ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было заключено в 2015 году Тегераном и «Группой шести» (Германия, Франция, Россия, Китай, США и Великобритания). В его рамках Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций, введенных против него Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом.

Свести нефть на нет

Недовольный иранской политикой Вашингтон обещает оказать на Тегеран беспрецедентное экономическое давление. При этом США намерены не только возобновить снятые после заключения СВПД антииранские санкции, но максимально ужесточить их.

Ограничительные меры будут восстановлены в два этапа — 4 августа санкции возобновятся в отношении автомобильного сектора и торговли золотом и другими металлами, а 6 ноября будут повторно введены санкции против энергетического сектора Ирана и Центробанка страны. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщил директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук. Цель Вашингтона — свести на нет нефтяные доходы Тегерана, подчеркнул он.

Дональд Трамп и Сальман Аль Сауд (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Компенсировать потенциальный дефицит иранской нефти на международном рынке США намерены за счет нефти из Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп уже попросил Эр-Рияд увеличить добычу нефти до 2 млн барр. По словам Трампа, в ходе телефонного разговора 30 июня он получил согласие на это саудовского короля Сальмана Аль Сауда. Саудовская сторона эту информацию не подтверждала. Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, назвал стремление США свести экспорт Ирана к нулю «просто болтовней, которая никогда не будет реализована».

Остальные участники ядерной сделки остаются привержены СВПД и продолжают с Ираном консультации по ее сохранению без участия США. Министерская встреча делегаций из Ирана и оставшейся в соглашении «пятерки» пройдет в Вене уже в конце этой недели, 6 июля. Как сообщил во вторник, 3 июля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, встреча позволит «послать такой сигнал в Вашингтон, чтобы там тоже видели, насколько позиция участников СВПД без США отличается от той линии, которую проводит администрация Трампа». Вашингтон, в свою очередь, убеждает своих западноевропейских союзников подумать над заключением нового соглашения с Ираном, на что категорически не согласен Тегеран.

Иран пока готов остаться в сделке, но только если остальные участники соглашения компенсируют отсутствие США. Тегеран хочет получать экономические дивиденды от взятых на себя обязательств по СВПД. «Нам неважно, как европейцы будут защищать свои компании, но нам важно, чтобы их компании работали с нами. Нужно, чтобы иранская нефть продавалась и чтобы деньги возвращались, то есть должны осуществляться банковские транзакции. Как они обеспечат такие условия — это дело европейцев», — заявил в интервью телеканалу Euronews заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи 22 июня. Он подчеркнул, что его страна может выйти из СВПД в течение нескольких недель, если не удастся договориться с другими участниками сделки. ​

Тем не менее, по словам Хука, более 50 европейских компаний уже заявили о своем намерении уйти с иранского рынка, в том числе из энергетического и финансового секторов​. В частности, о намерении свернуть работу заявили французские Total и Peugeot.

Угроза импичмента

Антиправительственные протесты, вызванные изначально ухудшением экономической ситуации, могут перерасти в политические, допускает научный сотрудник НИУ «Высшая школа экономики» Юлия Свешникова. По ее словам, Тегерану все сложнее использовать антиамериканскую риторику, чтобы объяснить тяжелую ситуации в стране.

К ухудшению ситуации в Иране привела неспособность правительства поддерживать торговые и внешнеэкономические связи в условиях новой волны экономического давления со стороны США, отмечает эксперт из Университета имени Шахида Бехешти (Тегеран) ​Хамидреза Азизи. Усугубило ситуацию неэффективное экономическое управление, считает он. Тем не менее Азизи утверждает, что пока протесты носят преимущественно экономический характер, а не политический.

Хасан Рухани (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Свешникова полагает, что над президентом Ирана Роухани нависла угроза импичмента, идея которого продвигается консервативным крылом политического истеблишмента. Консерваторы изначально выступали против политики «умеренных» в лице Роухани и министра иностранных дел Джавада Зарифа, которые пошли на сближение с Западом и подписали СВПД. По мнению Свешниковой, консерваторы пытаются объяснить кризис в стране следствием американских санкций, которым Зариф и Роухани в итоге не смогли противостоять.

За отставку Роухани вместе с правительством и проведение досрочных выборов «ради сохранения страны» высказался бывший главный переговорщик от Ирана по ядерной сделке Хосейн Мусавьян, ныне профессор Принстонского университета. В ответ на это глава президентской администрации Махмуд Ваези заявил, что власти Ирана не рассматривают возможность отставки президента или проведения досрочных парламентских выборов. «Люди, живущие в Иране и знающие ситуацию, не выступают с такими заявлениями, и уж точно их высказывания не касаются правительства. За президента проголосовали 24 млн человек, и он привержен народу», — сказал Ваези (цитата по ТАСС).

Роухани не грозит импичмент, считает Азизи. По его словам, идея некоторых противников действующего президента не имеет широкой поддержки. Более того, по словам эксперта, многие политические деятели, известные своей оппозицией нынешнему президенту, в том числе некоторые командиры Корпуса стражей исламской революции, поменяли риторику. «Они говорят о том, что Иран находится сейчас в разгаре экономической войны, поэтому неразумно менять администрацию в такой критической ситуации», — отмечает эксперт. Вместе с тем, по словам Азизи, Роухани пообещал сменить экономическую команду в своей администрации. Азизи считает, что если консервативное крыло и попытается извлечь выгоду от сложившегося кризиса, то в основном сосредоточив свои усилия на укреплении своих позиций к следующим выборам.