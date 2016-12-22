AP раскрыло расходы Вексельберга на лоббирование интересов России в США

Председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг потратил на лоббирование интересов России в США около $1,6 млн, сообщает AP. Агентство на назвало источник и не уточнило, за какое время были истрачены эти средства

Виктор Вексельберг (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Затраты бизнесмена Виктора Вексельберга на лоббирование интересов России в США составили $1,6 млн, сообщает Associated Press без ссылки на источники.

В материале агентства говорится, что Вексельберг работал в тесном сотрудничестве со своим двоюродным братом Эндрю Интратером, который возглавляет Columbus Nova. При этом АP не назвало период времени, за который были израсходованы эти средства.

Виктор Вексельберг попал под американские санкции 6 апреля 2018 года. Санкции предусматривают заморозку всех его активов на территории США. 4 мая газета The New York Times написала о беседе с Вексельбергом федеральных агентов из команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование «российского дела».

Беседа, по данным издания, проходила в аэропорту Нью-Йорка, куда Вексельберг прибыл на частном самолете. Газета пишет, что агенты остановили российского бизнесмена для того, чтобы опросить его и проверить его электронные устройства.

РБК направил запрос представителю «Реновы» Виктора Вексельберга.

Ранее телеканал CNN сообщил, что агенты Мюллера проявляли интерес к бизнесмену в связи с тем, что через Columbus Nova он осуществлял платежи за некие услуги личному адвокату президента США Дональда Трампа Майклу Коэну. Представитель компании отверг эти обвинения, назвав их ложными. «Сообщения о том, что Виктор Вексельберг пользовался Columbus Nova в качестве подставной фирмы для оплаты услуг Майкла Коэна, являются ложными», — заявил юрисконсульт Columbus Nova Ричард Оуэнс.

При этом Оуэнс признал, что Columbus Nova действительно наняла в качестве бизнес-консультанта по вопросам потенциальных источников капитала и потенциальных инвестиций в недвижимость и другого рода предприятия после вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе 2017 года. Однако утверждения о том, что Вексельберг «был причастен или предоставлял средства для взаимодействия Columbus Nova с Майклом Коэном, явно не соответствуют действительности», подчеркнул юрисконсульт компании. «Ни Виктор Вексельберг, ни кто-либо еще, помимо владельцев Columbus Nova, не принимали участие в решении нанять Коэна или профинансировать сотрудничество с ним», — сказал тогда Оуэнс.