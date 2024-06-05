ФСБ объявила предостережение летчику-пенсионеру за желание вступить в ВСУ
Сотрудники спецслужб Калужской области задержали бывшего военного пилота, который собирался отправиться в зону военной операции на Украине для участия в боевых действиях на стороне Киева, сообщил портал «Калужские новости» со ссылкой на областное УФСБ.
Вместе с ним задержали еще одного человека. Они оба получили задание выяснить координаты военных объектов в Калужской и Московской областях, но не успели это сделать. Обоим объявили официальное предостережение.
По данным Mash, военный летчик сейчас на пенсии. На видео, опубликованном телеграм-каналом, он рассказал, что не поддержал проведение военной операции на Украине и захотел перейти на сторону Киева в качестве пилота.
Российские спецслужбы регулярно задерживают украинских агентов или россиян, желающих принять участие в конфликте на украинской стороне. 3 июня ФСБ сообщила, что сумела раскрыть действовавшую в Севастополе агентурную сеть, которая планировала теракты против военнослужащих Черноморского флота и объектов инфраструктуры в регионе.
В частности, один из агентов под псевдонимом Ментор рассказал, что украинские власти заинтересовались истребителями МиГ-31, которые стоят на вооружении России и могут нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Ментору предложили совершить теракт на военном аэродроме в поселке Кача. Взрывчатку для этого ему оставили в схроне.
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