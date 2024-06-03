Украинский агент рассказал об интересе Киева к МиГ-31 из-за «Кинжалов»
Украинские власти заинтересовались истребителями МиГ-31, которые стоят на вооружении России и могут нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», рассказал в ходе допроса украинский агент под псевдонимом «Ментор».
«Корабли никогда никого не интересовали. МиГи-31, переделанные под «Кинжал», — вот это основное, что интересовало», — сообщил «Ментор».
Он рассказал, что с ним связались сотрудники военной разведки страны и сказали, что «Ментор» может помочь государству. Он устанавливал камеры видеонаблюдения на дорогах Крыма для наблюдения за передвижениями российских войск.
В конце апреля куратор передал «Ментору» координаты схрона в виде духовки, в которой находились 2 кг взрывчатого вещества, электродетонатор и радиомост для детонации. После того как мужчина опустошил схрон, его задержали сотрудники российских спецслужб.
«Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в десять раз выше скорости звука, дальность — более 2 тыс. км. Ракета способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны, масса боевой части — 500 кг. Основными носителями ракет «Кинжал» являются истребители МиГ-31.
3 июня ФСБ сообщила, что сумела раскрыть действовавшую в Севастополе агентурную сеть, которая планировала теракты против военнослужащих Черноморского флота и объектов инфраструктуры в регионе. «Ментора» завербовали в 2022 году через мессенджер. Ему предложили совершить теракт на военном аэродроме в поселке Кача.
Черчесову предложили работу в новой сборной
Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича
Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России
Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России
Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео
Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео
Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит