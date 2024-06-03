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Военная операция на Украине ,  
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Украинский агент рассказал об интересе Киева к МиГ-31 из-за «Кинжалов»

Агент «Ментор»: Украину интересовали истребители-носители «Кинжалов» МиГ-31
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Военная операция на Украине

Украинский агент рассказал об интересе Киева к МиГ-31 из-за «Кинжалов»
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Украинские власти заинтересовались истребителями МиГ-31, которые стоят на вооружении России и могут нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», рассказал в ходе допроса украинский агент под псевдонимом «Ментор».

«Корабли никогда никого не интересовали. МиГи-31, переделанные под «Кинжал», — вот это основное, что интересовало», — сообщил «Ментор».

Он рассказал, что с ним связались сотрудники военной разведки страны и сказали, что «Ментор» может помочь государству. Он устанавливал камеры видеонаблюдения на дорогах Крыма для наблюдения за передвижениями российских войск.

В конце апреля куратор передал «Ментору» координаты схрона в виде духовки, в которой находились 2 кг взрывчатого вещества, электродетонатор и радиомост для детонации. После того как мужчина опустошил схрон, его задержали сотрудники российских спецслужб.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

«Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в десять раз выше скорости звука, дальность — более 2 тыс. км. Ракета способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны, масса боевой части — 500 кг. Основными носителями ракет «Кинжал» являются истребители МиГ-31.

3 июня ФСБ сообщила, что сумела раскрыть действовавшую в Севастополе агентурную сеть, которая планировала теракты против военнослужащих Черноморского флота и объектов инфраструктуры в регионе. «Ментора» завербовали в 2022 году через мессенджер. Ему предложили совершить теракт на военном аэродроме в поселке Кача.

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Теги
ФСБ Украина МиГ-31 ракеты Кинжал
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