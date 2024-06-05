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Политика ,  
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

Как ожидается, 73-летний Моди пойдет на третий премьерский пост и уже 8 июня торжественно принесет присягу. При этом на прошедших выборах его партия показала худший результат за 15 лет и утратила парламентское большинство
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал заявление об отставке вместе с правительством, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом [Драупади Мурму] и подал заявление об отставке вместе с Советом министров. Президент принял отставку и попросил Нарендру Моди и Совет министров продолжить работу до вступления в должность нового правительства», — говорится в сообщении.

Моди занимает пост премьера с мая 2014 года. Отставка носит технический характер.

С апреля по июнь 2024 года в стране проходили выборы в нижнюю палату парламента Индии лок сабху, участие в которых приняли рекордные 642 млн человек. В результате «Национально-демократический альянс» (НДА), основным участником которого выступает партия «Бхаратия джаната» (БДП) во главе с Моди, получила 292 из 543, или большинство, мест.

Эти результаты не только не соответствовали плану партии Моди (370 мест у нее и 400 — у НДА), но и стали самыми худшими за последние 15 лет. Впервые за три электоральных цикла БДП оказалась неспособна сформировать правительство без других партий (для этого ей нужно было набрать не менее 272 мест, но вышло лишь 240). Между тем основной конкурент НДА — оппозиционный блок I.N.D.I.A. во главе с «Индийским национальным конгрессом» (ИНК) — значительно укрепил свои позиции и займет в новом парламенте 234 места.

Почему партия Моди показала на выборах наихудший результат за 15 лет
Политика
Фото:Adnan Abidi / Reuters

Издание Hindustan Times отмечает, что с высокой долей вероятности Моди пойдет на третий премьерский срок. Ранее это удавалось только первому премьеру Индии Джавахарлалу Неру. По информации издания, младшие партнеры БДП по правящей коалиции — партии «Телугу Десам» и «Джаната дал» — дали свое согласие на формирование правительства во главе с партией Моди и назначение самого политика новым премьер-министром страны.

Консультации по распределению министерских портфелей запланированы на 7 июня, а уже 8-го новое правительство и Моди, как ожидается, принесут присягу, сообщает новостное агентство ANI.

Ранее посол Индии в России Винай Кумар заверил, что прошедшие выборы никак не повлияют на отношения двух стран. По его словам, между всеми индийскими политическими партиями сложился консенсус о необходимости и дальше развивать отношения с Москвой.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Индия Нарендра Моди
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