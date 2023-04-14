TV4: в Швеции задержали россиянку по подозрению в промышленном шпионаже

TV4 узнал о задержании россиянки в Швеции за промышленный шпионаж

Фото: Michael Campanella / Getty Images

Гражданка России задержана в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже, сообщает телеканал TV4 Nyheterna со ссылкой на источники.

Подробности дела неизвестны, полиция не дает о нем информацию, объясняя это тем, что расследование находится на ранней стадии.

«Расследование находится на ранней стадии, мы ничего не можем сказать, учитывая тайну предварительного следствия», — заявила Кэролайн Карлссон, пресс-секретарь полиции Западного региона.

Речь идет о сотруднике нефтеперерабатывающего предприятия.

«Мы можем подтвердить, что на нашем нефтеперерабатывающем заводе в Гетеборге проводилась полицейская операция и полиция в четверг днем задержала человека. Задержанный, о котором идет речь, работает на одного из наших субподрядчиков», — пояснили в пресс-службе компании Preemraff, которой принадлежит завод.

По информации телеканала, несколько человек были доставлены на допрос, а в различных местах были проведены обыски.

Прокурор Джеймс фон Рейс отказался вдаваться в подробности дела.

«Я могу подтвердить, что со вчерашнего вечера в Гетеборге был арестован человек по подозрению в корпоративном шпионаже. Больше этого я не могу сказать в интересах следствия, расследование находится на ранней стадии», — отметил он.