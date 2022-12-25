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Хафтар заявил о «последнем шансе» для проведения в Ливии всеобщих выборов

Командующий ЛНА Хафтар объявил о «последнем шансе» для проведения в Ливии всеобщих выборов
Ливийский военачальник в Бенгази заявил о «последнем шансе» для всех ливийских политических сил, чтобы провести всеобщие выборы. Он отметил, что Ливийская национальная армия «не потерпит посягательства на единство страны»
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халиф Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халиф Хафтар (Фото: Zuma / ТАСС)

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о «последнем шансе» для всех ливийских политических сил, чтобы подготовить и провести всеобщие выборы в стране, передает Libya Alhadath.

«Генеральное командование объявляет о последнем шансе [для политических сил] составить дорожную карту и провести в Ливии всеобщие выборы», — сказал Хафтар.

В этой связи Хафтар призвал представителей западной части страны незамедлительно «начать межливийский диалог для разрешения кризисной ситуации». По его словам, «единство Ливии является красной чертой», и ЛНА «не потерпит посягательства на единство страны». Он также указал на необходимость «справедливого распределения нефтяных доходов, без присущей маргинализации».

Политический кризис в Ливии длится с 2011 года после убийства бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. В стране не был сформирован единый орган управления, и начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, а затем — гражданская война международно признанного временного правительство против Ливийской национальной армии. Фактически в стране сложились два политических центра: один в столице страны Триполи, другой — в Тобруке на востоке.

В 2020 году стороны смогли договориться о прекращении огня и в феврале 2021 года было создано временное правительство национального единства (ПНЕ), главой которого был избран Абдул-Хамид Дбейба. 

Однако накануне президентских и парламентских выборов, в стране вновь установилось двоевластие: в Тобруке парламент привел к присяге правительство Фатхи Башаги. Его законодатели избрали премьером, решив, что мандат ПНЕ истек в конце декабря. В то же время Дбейба отказался уходить с поста и заявляет, что передаст пост только своему законному преемнику.

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