Хафтар заявил о «последнем шансе» для проведения в Ливии всеобщих выборов
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о «последнем шансе» для всех ливийских политических сил, чтобы подготовить и провести всеобщие выборы в стране, передает Libya Alhadath.
«Генеральное командование объявляет о последнем шансе [для политических сил] составить дорожную карту и провести в Ливии всеобщие выборы», — сказал Хафтар.
В этой связи Хафтар призвал представителей западной части страны незамедлительно «начать межливийский диалог для разрешения кризисной ситуации». По его словам, «единство Ливии является красной чертой», и ЛНА «не потерпит посягательства на единство страны». Он также указал на необходимость «справедливого распределения нефтяных доходов, без присущей маргинализации».
Политический кризис в Ливии длится с 2011 года после убийства бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. В стране не был сформирован единый орган управления, и начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, а затем — гражданская война международно признанного временного правительство против Ливийской национальной армии. Фактически в стране сложились два политических центра: один в столице страны Триполи, другой — в Тобруке на востоке.
В 2020 году стороны смогли договориться о прекращении огня и в феврале 2021 года было создано временное правительство национального единства (ПНЕ), главой которого был избран Абдул-Хамид Дбейба.
Однако накануне президентских и парламентских выборов, в стране вновь установилось двоевластие: в Тобруке парламент привел к присяге правительство Фатхи Башаги. Его законодатели избрали премьером, решив, что мандат ПНЕ истек в конце декабря. В то же время Дбейба отказался уходить с поста и заявляет, что передаст пост только своему законному преемнику.