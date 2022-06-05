«Интерфакс» сообщил об отмене визита Лаврова в Сербию
Болгария, Северная Македония и Черногория не разрешили пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию, его визит в Белград не состоится, рассказал «Интерфаксу» источник в МИДе.
«Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела», — заметил собеседник агентства.
Ранее о том, что балканские государства закрыли небо для самолета Лаврова, со ссылкой на источники сообщило сербское издание «Вечерние новости». Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова подтвердила ТАСС, что страна отказалась предоставить воздушный коридор для российского правительственного самолета с Лавровым на борту.
Визит был запланирован на 6–7 июня. Лавров должен был встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем, своим коллегой Николой Селаковичем, председателем парламента Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием. По данным «Вечерних новостей», из-за проблем с перелетом российского министра Вучич утром 6 июня встретится с послом Александром Боцан-Харченко.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич оценила ситуацию с прибытием Лаврова в страну как «исключительно сложную» и сообщила, что Вучич лично участвует в организации этой поездки. «Невероятно, что в Европе и в мире сложилась такая ситуация, что президент страны должен заниматься такими вещами, как логистика поездки министра иностранных дел, от которой зависит, прибудет он или нет», — заявила Брнабич. По ее мнению, визит Лаврова создал бы «какое-то пространство для диалога» и предоставил бы российскому министру возможность высказать свою позицию по нынешней ситуации в мире.
Вучич ранее отмечал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, который тоже вскоре должен посетить Сербию, мог бы отказаться от этого после приезда Лаврова.
Президент Сербии неоднократно говорил о нейтралитете республики, но отмечал, что ее путь направлен в ЕС, хотя Белград и не намерен «топтать свою дружбу, которая есть у него на востоке». После начала военной операции на Украине Сербия не стала вводить санкции против России, и Вучич говорил о намерении придерживаться этой политики столько, сколько сможет.
В конце мая президент Сербии заявил об отсутствии у Белграда русофобского либо антизападного курса. «Здесь приветствуются и Достоевский, и Шекспир, и Гете, и Хемингуэй, и этим Сербия может гордиться, даже если будет редкой страной в нынешнем мире», — подчеркнул глава государства.