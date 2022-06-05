«Интерфакс» сообщил об отмене визита Лаврова в Сербию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Месси забил пять мячей в ворота сборной Эстонии Спорт, 22:58
Зеленский поручил кабмину рассмотреть идею запрета фейерверков Политика, 22:52
Вучич выступит с обращением после отмены визита Лаврова Политика, 22:40
Надаль рассказал о возможном участии в Уимблдоне Спорт, 22:24
Тренер сборной Украины пожелал Уэльсу удачи на чемпионате мира Спорт, 22:15
В Донецке прекратилось телевещание из-за обстрела ВСУ телевышки Политика, 22:00
Зеленский посетил Запорожскую область Политика, 21:50
В Казахстане опубликовали данные экзитполов по поправкам в конституцию Политика, 21:49
«Интерфакс» сообщил об отмене визита Лаврова в Сербию Политика, 21:45
Минэкономики Швейцарии усомнилось в эффективности санкций против России Политика, 21:44
ФХР проведет турнир по хоккею «3x3» с игроками НХЛ и призом в ₽5 млн Спорт, 21:43
Военкор «Вестей» сообщил о гибели генерал-майора Кутузова в Донбассе Политика, 21:24
В Петербурге арестовали японского повара по обвинению в истязании детей Общество, 21:21
В Молдавии по запросу Белоруссии задержали украинского депутата Политика, 21:16
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

«Интерфакс» сообщил об отмене визита Лаврова в Сербию

Балканские страны не пропустили самолет Лаврова в свое воздушное пространство, а способностью к телепортации российская дипломатия не обладает, пояснил источник агентства
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Болгария, Северная Македония и Черногория не разрешили пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию, его визит в Белград не состоится, рассказал «Интерфаксу» источник в МИДе.

«Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела», — заметил собеседник агентства.

Ранее о том, что балканские государства закрыли небо для самолета Лаврова, со ссылкой на источники сообщило сербское издание «Вечерние новости». Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова подтвердила ТАСС, что страна отказалась предоставить воздушный коридор для российского правительственного самолета с Лавровым на борту.

Визит был запланирован на 6–7 июня. Лавров должен был встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем, своим коллегой Николой Селаковичем, председателем парламента Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием. По данным «Вечерних новостей», из-за проблем с перелетом российского министра Вучич утром 6 июня встретится с послом Александром Боцан-Харченко.

В Сербии сообщили о запрете балканских стран пропустить самолет Лаврова
Политика
Сергей Лавров (слева)

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич оценила ситуацию с прибытием Лаврова в страну как «исключительно сложную» и сообщила, что Вучич лично участвует в организации этой поездки. «Невероятно, что в Европе и в мире сложилась такая ситуация, что президент страны должен заниматься такими вещами, как логистика поездки министра иностранных дел, от которой зависит, прибудет он или нет», — заявила Брнабич. По ее мнению, визит Лаврова создал бы «какое-то пространство для диалога» и предоставил бы российскому министру возможность высказать свою позицию по нынешней ситуации в мире.

Вучич ранее отмечал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, который тоже вскоре должен посетить Сербию, мог бы отказаться от этого после приезда Лаврова.

Читайте на РБК Pro
Pro
Кредиты и обман в Bolt: как рушится финтех стоимостью $11 млрд
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Фото: Maja Hitij / Getty Images Налоговые нюансы: что надо иметь ввиду при открытии бизнеса в Армении
Статьи
Pro
Что делать, если работодатель вынуждает вас уволиться
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Bells Mayer / Unsplash Приезжайте еще: что помогло Швейцарии привлечь лучшие компании мира
Статьи

Президент Сербии неоднократно говорил о нейтралитете республики, но отмечал, что ее путь направлен в ЕС, хотя Белград и не намерен «топтать свою дружбу, которая есть у него на востоке». После начала военной операции на Украине Сербия не стала вводить санкции против России, и Вучич говорил о намерении придерживаться этой политики столько, сколько сможет.

В конце мая президент Сербии заявил об отсутствии у Белграда русофобского либо антизападного курса. «Здесь приветствуются и Достоевский, и Шекспир, и Гете, и Хемингуэй, и этим Сербия может гордиться, даже если будет редкой страной в нынешнем мире», — подчеркнул глава государства.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД Болгария Черногория Македония Лавров
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Вучич назвал благоприятными для Сербии договоренности с Путиным по газу
Бизнес
Вучич заявил об отсутствии у Сербии антизападного или русофобского курса
Политика
Вучич заявил, что слова Путина о Косово усложнили позицию Сербии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter