«Интерфакс» сообщил об отмене визита Лаврова в Сербию

Балканские страны не пропустили самолет Лаврова в свое воздушное пространство, а способностью к телепортации российская дипломатия не обладает, пояснил источник агентства

Сергей Лавров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Болгария, Северная Македония и Черногория не разрешили пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию, его визит в Белград не состоится, рассказал «Интерфаксу» источник в МИДе.

«Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела», — заметил собеседник агентства.

Ранее о том, что балканские государства закрыли небо для самолета Лаврова, со ссылкой на источники сообщило сербское издание «Вечерние новости». Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова подтвердила ТАСС, что страна отказалась предоставить воздушный коридор для российского правительственного самолета с Лавровым на борту.

Визит был запланирован на 6–7 июня. Лавров должен был встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем, своим коллегой Николой Селаковичем, председателем парламента Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием. По данным «Вечерних новостей», из-за проблем с перелетом российского министра Вучич утром 6 июня встретится с послом Александром Боцан-Харченко.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич оценила ситуацию с прибытием Лаврова в страну как «исключительно сложную» и сообщила, что Вучич лично участвует в организации этой поездки. «Невероятно, что в Европе и в мире сложилась такая ситуация, что президент страны должен заниматься такими вещами, как логистика поездки министра иностранных дел, от которой зависит, прибудет он или нет», — заявила Брнабич. По ее мнению, визит Лаврова создал бы «какое-то пространство для диалога» и предоставил бы российскому министру возможность высказать свою позицию по нынешней ситуации в мире.

Вучич ранее отмечал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, который тоже вскоре должен посетить Сербию, мог бы отказаться от этого после приезда Лаврова.

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