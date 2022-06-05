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Военная операция на Украине ,  
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Военкор «Вестей» сообщил о гибели генерал-майора Кутузова в Донбассе

Telegram-канал «Военный осведомитель» пишет, что Роман Кутузов погиб в районе населенного пункта Николаевка. До этого власти сообщали о гибели трех российских генералов в ходе спецоперации
Роман Кутузов
Роман Кутузов (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Генерал-майор Роман Кутузов погиб в Донбассе, сообщил в Telegram-канале военкор российских «Вестей» Александр Сладков. По его словам, командир «повел в атаку людей». Сладков назвал Кутузова «четвертым российским генералом, погибшим в бою». РБК обратился за комментарием в Министерство обороны России.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», Кутузов погиб в ходе выполнения боевой задаче в районе Николаевки (Попаснянский район). За время службы он был награжден орденами Кутузова, Мужества, «За военные заслуги», Почета и медалью «За отвагу», пишет канал.

На сайте Минобороны Кутузов последний раз упомянут в июле 2020 года — в статусе начальника штаба общевойскового объединения Восточного военного округа.

В девяти регионах сообщили о гибели военных в спецоперации на Украине
Политика

Ранее сообщалось о гибели в ходе спецоперации на Украине троих российских генералов: замкомандующего 41-й общевойсковой армии Сухопутных войск генерал-майора Андрея Суховецкого, замкомандующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова и генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева. Об их смерти сообщили местные власти.

Минобороны России официально раскрывало потери армии в ходе боевых действий на Украине лишь дважды, последний раз — в марте (1351 погибший, 3825 раненых).

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Украина генерал гибель Донбасс
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