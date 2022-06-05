Правительство пересмотрело оценку «цифровой зрелости» губернаторов

Теперь уровень охвата госорганов цифровыми технологиями будет устанавливаться для каждого российского региона в отдельности, пояснили в правительстве России

Дмитрий Азаров, Рустам Минниханов и Юрий Коков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти, сообщается на сайте правительства. В частности, изменения затронут шесть методик расчета эффективности, в том числе «Цифровая зрелость».

«Если ранее в ней [в методике «Цифровая зрелость»] устанавливался единый для всех регионов уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, то теперь этот уровень будет устанавливаться для каждого субъекта в отдельности», — говорится в сообщении.

Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития. Те, кто продемонстрировал лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.

Согласно указу президента Владимира Путина от 21 июля 2020 года, цифровая трансформация является одной из национальных целей до 2030 года.

К этому сроку доля социально значимых услуг, доступных в электронном виде, должна вырасти до 95%; доля подключенных к широкополосному доступу в интернет домохозяйств — до 97%; вложения в отечественные решения в сфере информационных технологий должны вырасти в четыре раза по сравнению с 2019 годом и др.

Тем не менее в конце апреля этого года эксперты НИУ ВШЭ предупредили, что введенные против России экономические санкции, включающие ограничения на поставки высокотехнологичной продукции, угрожают планам по достижению этой национальной цели до 2030 года.

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В марте 2020 года Мишустин заявил, что в России нужно создать «цифровой спецназ» для цифровой трансформации государственной власти. По его словам, от освоения правительством технологий последнего поколения зависел успех его управления страной.

Премьер-министр сравнил цифровые данные с природными ресурсами. По его словам, это «новая нефть XXI века», только неисчерпаемая.