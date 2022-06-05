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Правительство пересмотрело оценку «цифровой зрелости» губернаторов

Теперь уровень охвата госорганов цифровыми технологиями будет устанавливаться для каждого российского региона в отдельности, пояснили в правительстве России
Дмитрий Азаров, Рустам Минниханов и Юрий Коков
Дмитрий Азаров, Рустам Минниханов и Юрий Коков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти, сообщается на сайте правительства. В частности, изменения затронут шесть методик расчета эффективности, в том числе «Цифровая зрелость».

«Если ранее в ней [в методике «Цифровая зрелость»] устанавливался единый для всех регионов уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, то теперь этот уровень будет устанавливаться для каждого субъекта в отдельности», — говорится в сообщении.

Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития. Те, кто продемонстрировал лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Согласно указу президента Владимира Путина от 21 июля 2020 года, цифровая трансформация является одной из национальных целей до 2030 года.

К этому сроку доля социально значимых услуг, доступных в электронном виде, должна вырасти до 95%; доля подключенных к широкополосному доступу в интернет домохозяйств — до 97%; вложения в отечественные решения в сфере информационных технологий должны вырасти в четыре раза по сравнению с 2019 годом и др.

Тем не менее в конце апреля этого года эксперты НИУ ВШЭ предупредили, что введенные против России экономические санкции, включающие ограничения на поставки высокотехнологичной продукции, угрожают планам по достижению этой национальной цели до 2030 года.

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В марте 2020 года Мишустин заявил, что в России нужно создать «цифровой спецназ» для цифровой трансформации государственной власти. По его словам, от освоения правительством технологий последнего поколения зависел успех его управления страной.

Премьер-министр сравнил цифровые данные с природными ресурсами. По его словам, это «новая нефть XXI века», только неисчерпаемая.

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правительство губернаторы KPI

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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