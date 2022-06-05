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В Киеве призвали спикера парламента Венгрии показать справку о здоровье

В Киеве призвали спикера парламента Венгрии показать справку о психическом здоровье
Киев даст оценку словам Ласло Кёвера о «психологической проблеме» президента Украины Зеленского после того, как он предоставит заключение о его собственном психическом здоровье, заявили в украинском МИДе
Ласло Кевер
Ласло Кевер (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер должен опубликовать документ о состоянии своего психического здоровья, от его содержания будет зависеть оценка украинской стороны его заявлений о «психологической проблеме» у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в Twitter представитель украинского МИДа Олег Николенко.

«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кёвером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка словам господина Кёвера напрямую зависит от заключения, зафиксированного в справке», — написал Николенко.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, в свою очередь, заявил об удивлении позицией Будапешта, который «упорно продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию». «Венгрии надо прекратить жить прошлыми проблемами и опускаться до личных обид, надо услышать то, о чем просят закарпатские венгры сегодня. А это — оружие, которым они могут защитить свои дома», — добавил он.

Спикер парламента Венгрии заявил о «психической проблеме» Зеленского
Политика
Ласло Кевер

Ранее спикер парламента Венгрии от правящей партии Fidesz Ласло Кёвер заявил, что требования и угрозы в адрес Будапешта и канцлера Германии Олафа Шольца со стороны Зеленского говорят о его «психической проблеме». Он подчеркнул, что не помнит, когда еще лидер «проблемной страны» делал подобные заявления.

«Обычно тот <…>, кто нуждается в помощи, привык просить вежливо, конечно, настойчиво, но всегда только просить, никогда не требовать и совсем не угрожать», — сказал венгерский политик.

С начала военной операции России на Украине Будапешт отказался поставлять Киеву оружие и запретил транзит его поставок. Премьер-министр Виктор Орбан объяснил запреты интересами безопасности Венгрии.

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В ответ Зеленский потребовал от венгерских властей разрешить поставлять оружие через территорию страны, он также указал на то, что они должны отказаться от российских энергоносителей.

Также президент Украины раскритиковал Орбана и назвал его единственным в Европе политиком, который продолжает поддерживать российского президента Владимира Путина. В итоге Орбан причислил Зеленского к своим противникам.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Тютина Виктория Тютина
Венгрия Украина Владимир Зеленский МИД
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