В Киеве призвали спикера парламента Венгрии показать справку о здоровье
Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер должен опубликовать документ о состоянии своего психического здоровья, от его содержания будет зависеть оценка украинской стороны его заявлений о «психологической проблеме» у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в Twitter представитель украинского МИДа Олег Николенко.
«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кёвером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка словам господина Кёвера напрямую зависит от заключения, зафиксированного в справке», — написал Николенко.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, в свою очередь, заявил об удивлении позицией Будапешта, который «упорно продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию». «Венгрии надо прекратить жить прошлыми проблемами и опускаться до личных обид, надо услышать то, о чем просят закарпатские венгры сегодня. А это — оружие, которым они могут защитить свои дома», — добавил он.
Ранее спикер парламента Венгрии от правящей партии Fidesz Ласло Кёвер заявил, что требования и угрозы в адрес Будапешта и канцлера Германии Олафа Шольца со стороны Зеленского говорят о его «психической проблеме». Он подчеркнул, что не помнит, когда еще лидер «проблемной страны» делал подобные заявления.
«Обычно тот <…>, кто нуждается в помощи, привык просить вежливо, конечно, настойчиво, но всегда только просить, никогда не требовать и совсем не угрожать», — сказал венгерский политик.
С начала военной операции России на Украине Будапешт отказался поставлять Киеву оружие и запретил транзит его поставок. Премьер-министр Виктор Орбан объяснил запреты интересами безопасности Венгрии.
В ответ Зеленский потребовал от венгерских властей разрешить поставлять оружие через территорию страны, он также указал на то, что они должны отказаться от российских энергоносителей.
Также президент Украины раскритиковал Орбана и назвал его единственным в Европе политиком, который продолжает поддерживать российского президента Владимира Путина. В итоге Орбан причислил Зеленского к своим противникам.