Глава Южной Кореи приказал усилить сдерживание КНДР после запусков ракет

Сеул начнет постоянно поддерживать режим готовности в условиях ракетных запусков с территории КНДР, последний инцидент стал 18-м с начала года. Власти Южной Кореи сочли произошедшее «провокацией»

Южная Корея усилит режим расширенного сдерживания и совместную оборонительную позицию с США после запуска восьми баллистических ракет со стороны КНДР, такое поручение отдал президент республики Юн Сок Ёль, передает Yonhap.

В офисе президента рассказали, что он распорядился «постоянно поддерживать состояние готовности и продолжать укреплять южнокорейско-американскую систему расширенного сдерживания и комбинированной обороны, включая учения по противоракетной обороне» с Вашингтоном.

Запуски ракет Северной Кореей стали «провокацией», уверены в Сеуле, южнокорейский президент отметил, что Пхеньян только в этом году совершал «провокации» такого рода в среднем каждые девять дней.

С территории КНДР взлетели восемь баллистических ракет малой дальности, сообщили ранее утром 5 июня в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, указав, что Северная Корея запускает ракеты уже в 18-й раз за этот год. «[Это] является провокацией, представляющей серьезную угрозу миру и безопасности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире», — говорилось в заявлении военных.

В ведомстве уточнили, что пуски ракет осуществлялись с нескольких позиций: из районов близ аэропорта Сунан в Пхеньяне с 09:08 до 9:43 по местному времени (с 03:08 до 03:48 мск), с окрестностей города Хамхын на востоке КНДР, города Кэчхон в центральной части республики и Тонгчан-ри на северо-западе, передает Yonhap. Южнокорейские военные добавили, что ракеты пролетели от 110 до 670 километров на высотах от 25 до 90 километров со скоростью от 3 до 6 Маха.

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Командование Индо-Тихоокеанской армии США сообщило о консультациях с союзниками по поводу запусков ракет с территории Северной Кореи. При этом, по оценке американских военных, инцидент не представлял непосредственной угрозы территории США или союзных государств. В сообщении также говорилось, что «эти запуски ракет подчеркивают дестабилизирующее воздействие программы незаконного вооружения КНДР».