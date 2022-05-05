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США закупят 60 млн барр. нефти для пополнения резервов

США намерены восполнить стратегический нефтяной резерв, который является крупнейшим в мире запасом этого топлива. Байден анонсировал высвобождение оттуда 180 млн барр. в течение полугода
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Фото: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images

Администрация США планирует осенью подать заявку на закупку 60 млн барр. сырой нефти в рамках плана пополнения стратегического нефтяного резерва (SPR), сообщается на сайте американского Минэнерго. Ведомство представило долгосрочный план пополнения запасов нефти.

«Прием коммерческих предложений состоится осенью 2022 года, чтобы обеспечить поставку [нефти] в будущие годы, когда, как ожидается, цены будут значительно ниже, чем сейчас», — отметили в ведомстве.

Путем обратного выкупа американские власти намерены восполнить выпущенные на рынок 180 млн барр. из стратегических запасов, указало Минэнерго.

«Стратегический нефтяной резерв США представляет собой крупнейший в мире запас [нефти] на случай чрезвычайных ситуаций и является ценным инструментом для защиты американской экономики и потребителей от перебоев с поставками», — заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. По ее словам, США должны мыслить стратегически, когда речь идет о пополнении запасов, чтобы быть готовыми оказать помощь, когда это больше всего необходимо.

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Фото:Victor Ruiz Garcia / Reuters

О планах администрации США подать заявку на закупку 60 млн барр. нефти ранее сообщил источник CNN. По данным телеканала, Вашингтон приобретет значительные объемы этого топлива впервые с 2000-х годов. Как пояснил чиновник из министерства, оплата будет производиться за счет средств, вырученных от продажи нефти, высвобожденной из стратегических резервов.

Байден объявил о высвобождении 180 млн барр. нефти из американских запасов в конце марта. Президент указал, что США будут направлять на рынок из стратегического запаса в среднем по 1 млн барр. в сутки в течение полугода.

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Япония отказалась немедленно ввести эмбарго нефти из России
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Тогда же он назвал рост цены галлона бензина на американском рынке «подорожанием Путина», признав, что скачок стоимости начался еще до событий на Украине. Байден пояснил, что на американском рынке слишком мало предложения, чтобы удовлетворить спрос, возникший из-за отказа от российской нефти.

8 марта, когда Вашингтон ввел запрет на импорт нефти и газа из России, розничная цена галлона бензина в США побила рекорд и превысила отметку $4,17. В Кремле сообщали, что Россия планирует компенсировать выпадающие заявки на нефть с помощью восточного направления.

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нефть США Джо Байден Минэнерго США Россия
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