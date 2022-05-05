В Ереване участники протестов временно перекрыли дороги

Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС

В Ереване утром 5 мая возобновились протесты, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает News.am.

По данным новостного портала, протестующие перекрыли движение в административном районе Давиташен, а также на перекрестке улиц Кочара и Вагаршяна в административном округе Арабкир и несколько дорог в Нор-Норке, уточняет «Sputnik Армения». По данным агентства «Новости Армения», демонстранты скандируют «Армения без Никола», «Встанем на защиту Родины», «Единство. Борьба. Победа», а на улице Вагаршяна правоохранительные органы начали задерживать протестующих.

Позднее, к 9:30 по местному времени (8:30 мск) местная полиция сообщила, что перекрытых улиц или транспортных развязок в столице не осталось.

Акции протеста в Армении продолжаются около двух недель, их спровоцировали слова Никола Пашиняна о необходимости «снизить планку ожидания» по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха, но масштабный характер протесты приняли только в начале мая. 1-го числа оппозиция объявила о начале акций неповиновения и разбила палатки на площади Франции, а на следующий день начала блокировать улицы в центре и магистрали, ведущие из столицы в аэропорт и другие города страны.

Накануне, 4 мая, митингующие в Ереване подошли к парламенту страны. Там путь шествию преградили сотрудники правоохранительных органов.

Остановившись, протестующие стали скандировать лозунги, одним из основных был «Армения без Никола». Затем оппозиция двинулась от здания парламента. Участники протеста дошли до здания МИДа страны, расположенного в южной части центра Еревана, где водрузили флаг Нагорного Карабаха. Часть митингующих попытались зайти в здание министерства, но их не пустили. Агентство «Новости Армения» сообщало о небольших стычках между митингующими и полицией и задержаниях.