Кадыров рассказал, как Даудов отомстил за убийство его отца

Организатора убийства Ахмата Кадырова ликвидировала штурмовая группа во главе с Магомедом Даудовым в ночь на 5 апреля 2007 года, сообщил глава Чечни, добавив, что «дал кровную клятву» мести на могиле своего отца

Рамзан Кадыров (на первом плане) у могилы отца Ахмата Кадырова в селе Центорой (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Штурмовая группа во главе с нынешним председателем правительства Чечни Магомедом Даудовым ликвидировала одного из лидеров чеченских сепаратистов Сулеймана Имурзаева (Хайрулла) в ночь на 5 апреля 2007 года в районе населенного пункта Агишбатой, рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

«Как вы знаете, 9 мая 2004 года был совершен теракт, в ходе которого оборвалась жизнь первого президента Чеченской Республики, Героя России, моего дорогого отца Ахмата-Хаджи Кадырова. В тот день на могиле моего отца я дал кровную клятву, что не пожалею ни средств, ни сил для того, чтобы покарать совершивших этот кровавый теракт», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава Чечни назвал Имурзаева организатором покушения на отца и заявил, что следующим тот обещал устранить его. Сначала Кадыров вместе с Даудовым в течение шести месяцев пытались «поймать его живым», после чего перешли к «резервному плану», который заключался «не только в ликвидации», но и «в обязательном заполучении трупа».

«Признаться, для меня было делом чести не только отомстить за кровь Ахмата-Хаджи, но и сделать это еще до того, как я официально вступлю в должность президента Чеченской Республики, — рассказал Кадыров. — Времени практически не оставалось».

Даудов попросил Кадырова заниматься подготовкой к инаугурации, а сам возглавил штурмовую группу, выследил и организовал засаду Имурзаеву. «Завязался бой, в ходе которого Хайрулла был уничтожен на месте», — уточнил глава Чечни, добавив, что за эту операцию Даудов был удостоен звания Героя России.

Ахмат Кадыров возглавлял Чечню с 2000 года. Кадыров-младший в начале 00-х работал в структурах чеченского МВД, отвечающих за безопасность высшего руководства республики, и сам пережил несколько покушений. После гибели отца был назначен вице-премьером Чечни. Ответственность за убийство Ахмата Кадырова взял на себя чеченский сепаратист Шамиль Басаев, к ближайшему окружению которого относился Имурзаев. Рамзан Кадыров возглавил Чечню 5 апреля 2007 года.