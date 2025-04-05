Кадыров рассказал, как Даудов отомстил за убийство его отца
Штурмовая группа во главе с нынешним председателем правительства Чечни Магомедом Даудовым ликвидировала одного из лидеров чеченских сепаратистов Сулеймана Имурзаева (Хайрулла) в ночь на 5 апреля 2007 года в районе населенного пункта Агишбатой, рассказал глава республики Рамзан Кадыров.
«Как вы знаете, 9 мая 2004 года был совершен теракт, в ходе которого оборвалась жизнь первого президента Чеченской Республики, Героя России, моего дорогого отца Ахмата-Хаджи Кадырова. В тот день на могиле моего отца я дал кровную клятву, что не пожалею ни средств, ни сил для того, чтобы покарать совершивших этот кровавый теракт», — написал он в своем телеграм-канале.
Глава Чечни назвал Имурзаева организатором покушения на отца и заявил, что следующим тот обещал устранить его. Сначала Кадыров вместе с Даудовым в течение шести месяцев пытались «поймать его живым», после чего перешли к «резервному плану», который заключался «не только в ликвидации», но и «в обязательном заполучении трупа».
«Признаться, для меня было делом чести не только отомстить за кровь Ахмата-Хаджи, но и сделать это еще до того, как я официально вступлю в должность президента Чеченской Республики, — рассказал Кадыров. — Времени практически не оставалось».
Ахмат Кадыров возглавлял Чечню с 2000 года. Кадыров-младший в начале 00-х работал в структурах чеченского МВД, отвечающих за безопасность высшего руководства республики, и сам пережил несколько покушений. После гибели отца был назначен вице-премьером Чечни. Ответственность за убийство Ахмата Кадырова взял на себя чеченский сепаратист Шамиль Басаев, к ближайшему окружению которого относился Имурзаев. Рамзан Кадыров возглавил Чечню 5 апреля 2007 года.
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