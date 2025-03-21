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Премьер Дании признала верной позицию Вэнса относительно угрозы миграции

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Возвращение Трампа в Белый дом

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс оказался прав насчет угрозы миграции, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Politico.

Речь идет о выступлении Вэнса 14 февраля. Политик тогда назвал угрозу миграции сильнее, чем опасность, которая исходит от России. Фредериксен не согласилась с ним, назвав Россию угрозой № 1.

Как пишет газета, она признала, что в вопросе миграции он оказался прав.

«Я рассматриваю эту массовую миграцию в Европу как угрозу повседневной жизни в Европе», — сказала Фредериксен, повторив слова Вэнса.

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Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

В конце февраля Джей Ди Вэнс, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC), назвал миграцию главной угрозой Европе.

«Лидеры Запада решили, что им следует впускать в свои страны миллионы и миллионы не прошедших проверку иностранных мигрантов. Это самая большая угроза для Европы», — сказал тогда вице-президент.

В 2023 году в ЕС было зарегистрировано рекордное число заявлений о предоставлении убежища после кризиса 2015–2016 годов, согласно данным Агентства Европейского союза по делам убежища (EUAA), их было 1,14 млн. Это количество выросло на 18% по сравнению с 2022 годом.

По данным на 21 марта 2025 года, количество прошений о предоставлении убежища, поданные в первой половине 2024 года, составляет 513 тыс.

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Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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