Глава Минфина США заявил, что Зеленский сорвал «самую простую сделку»

Президент Украины сорвал «самую простую в мире сделку» по ресурсам, которая бы укрепила партнерство с США, заявил Скотт Бессент. Зеленский отказался ее подписывать из-за требования компенсации военной помощи

Скотт Бессент (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский был готов подписать соглашение по ресурсам с США, однако «сорвал самую простую сделку в мире», заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону глава американского Минфина Скотт Бессент.

Он рассказал о просьбе президента США Дональда Трампа «возглавить экономическое соглашение», которое было частью мирного плана по Украине. «Мы собирались подписать соглашение с украинцами, и оно сделало бы несколько вещей. Во-первых, углубило бы партнерство США и Украины. Во-вторых, послало бы сигнал российскому руководству, что США не бросают Украину. И, что самое важное, в-третьих, продемонстрировало американскому народу экономическую заинтересованность и то, что мы не просто выдаем огромные гранты, как это было в истории USAID», — заявил Бессент.

По его словам, в день визита в Киев, 12 февраля, Зеленский был готов подписать соглашение. «У нас была оживленная дискуссия, и я сказал ему, что у вас там 50 репортеров. Я здесь, чтобы показать, что нет никакого разрыва между американским народом, украинским народом, между американским руководством и украинским руководством», — рассказал министр, спросив президента Украины, что они «скажут этим людям». Зеленский ему ответил, что планирует подписать соглашение на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Он не подписал его там. На следующей неделе было много перепалок. Они умоляли приехать в Белый дом и заставить его подписать сделку до того, как он приедет. А потом он добрался до Овального кабинета и взорвал то, что должно было быть самым простым делом в мире», — заключил Бессент.

Глава американского Минфина тогда привез в Киев черновик соглашения о доступе к редкоземельным металлам на $500 млрд в обмен на американскую помощь. После визита Зеленского в Белый дом и перепалки с Трампом стороны взяли паузу в переговорах.

В марте США передали Украине новый вариант соглашения. «Европейская правда» со ссылкой на документ писала, что он схож с первой версией, которую отверг Зеленский. В соглашении шла речь о компенсации оказанной Вашингтоном военной помощи. Президент Украины отказался признавать долг за нее.