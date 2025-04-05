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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минфина США заявил, что Зеленский сорвал «самую простую сделку»

Глава Минфина США Бессент: Зеленский сорвал самую простую сделку в мире
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины сорвал «самую простую в мире сделку» по ресурсам, которая бы укрепила партнерство с США, заявил Скотт Бессент. Зеленский отказался ее подписывать из-за требования компенсации военной помощи
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский был готов подписать соглашение по ресурсам с США, однако «сорвал самую простую сделку в мире», заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону глава американского Минфина Скотт Бессент.

Он рассказал о просьбе президента США Дональда Трампа «возглавить экономическое соглашение», которое было частью мирного плана по Украине. «Мы собирались подписать соглашение с украинцами, и оно сделало бы несколько вещей. Во-первых, углубило бы партнерство США и Украины. Во-вторых, послало бы сигнал российскому руководству, что США не бросают Украину. И, что самое важное, в-третьих, продемонстрировало американскому народу экономическую заинтересованность и то, что мы не просто выдаем огромные гранты, как это было в истории USAID», — заявил Бессент.

Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинете
Политика
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года


По его словам, в день визита в Киев, 12 февраля, Зеленский был готов подписать соглашение. «У нас была оживленная дискуссия, и я сказал ему, что у вас там 50 репортеров. Я здесь, чтобы показать, что нет никакого разрыва между американским народом, украинским народом, между американским руководством и украинским руководством», — рассказал министр, спросив президента Украины, что они «скажут этим людям». Зеленский ему ответил, что планирует подписать соглашение на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Он не подписал его там. На следующей неделе было много перепалок. Они умоляли приехать в Белый дом и заставить его подписать сделку до того, как он приедет. А потом он добрался до Овального кабинета и взорвал то, что должно было быть самым простым делом в мире», — заключил Бессент.

Глава американского Минфина тогда привез в Киев черновик соглашения о доступе к редкоземельным металлам на $500 млрд в обмен на американскую помощь. После визита Зеленского в Белый дом и перепалки с Трампом стороны взяли паузу в переговорах.

США отказались подписать ресурсную сделку с Киевом в Джидде
Политика
Фото:Freddie Everett / Us State/ Keystone Press Agency / Global Look Press

В марте США передали Украине новый вариант соглашения. «Европейская правда» со ссылкой на документ писала, что он схож с первой версией, которую отверг Зеленский. В соглашении шла речь о компенсации оказанной Вашингтоном военной помощи. Президент Украины отказался признавать долг за нее.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Скотт Бессент Такер Карлсон Владимир Зеленский сделка Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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