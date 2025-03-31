Венгрия потребовала снять санкции с Усманова, Фридмана и Мазепина

Будапешт настаивает на снятии ограничений ЕС с девяти лиц, среди них крупных российские бизнесмены Усманов, Мазепин и Фридман, рассказали в венгерском МИД

Михаил Фридман и Алишер Усманов (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Венгрия предложила снять санкции Евросоюза с российских бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Дмитрия Мазепина и других лиц, сообщил «РИА Новости» венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Всего Будапешт инициировал снятие ограничение с девяти человек. Со слов Сийярто, это лица, «которые, на наш взгляд, на самом деле не должны быть в [санкционном] списке, с юридической точки зрения». Венгрия добилась исключения из-под санкций трех человек, включая российского министра спорта Михаила Дегтярева, добавил он.

Двумя неделями ранее Reuters выяснил, что Венгрия настаивала на снятии санкций с девяти человек, но после интенсивных обсуждений сторонам удалось согласовать снятие ограничений с трех человек, за которых просил Будапешт: Дегтярев, основной владелец группы компаний — производителей минеральных удобрений «Акрон» Вячеслав Кантор, сестра основателя холдинга USM Алишера Усманова — Гульбахор Исмаилова.

Из санкционного списка исключили и экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского. Решение было принято не по просьбе Венгрии, а из-за «недостаточных оснований» для продления ограничений, объясняет Reuters.

Forbes оценивает состояние Фридмана в $14,9 млрд, Усманова — в $16,5 млрд, Мазепина — $2,2 млрд.

Власти Венгрии неоднократно угрожали блокировать продление санкций против России. ЕС же выступает против любого смягчения антироссийских ограничений до прекращения боевых действий на Украине. Из-за позиции Будапешта депутаты Европарламента предлагали лишить Венгрию права голоса в ЕС, сообщал Politico.