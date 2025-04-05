Куйвашев ответил на сообщения об уголовном деле
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил журналисту медиа-холдинга Ксении Собчак Осторожно Media, что ему ничего не известно об уголовном деле, о котором накануне сообщил «Коммерсантъ».
«Я ничего про это не знаю, спрашивайте у тех, кто это распространяет», — цитирует Собчак Куйвашева.
«Коммерсантъ» писал, что Куйвашев стал фигурантом дела «коррупционной направленности», не уточняя его процессуальный статус. Издание сообщало, что с бывшим губернатором несколько дней проводятся следственные действия в Екатеринбурге и Москве.
За несколько дней до этого ряд телеграм-каналов сообщали о вызове Куйвашева на допрос в ФСБ. «Откуда у вас информация, туда и обращайтесь. Вы же профессиональные журналисты. И должны понимать, где правда, а где нет», — ответил бывший губернатор на просьбу РБК-Екатеринбург прокомментировать эти сведения. Несколько источников издания отмечали, что Куйвашева и до отставки опрашивали при расследовании дела бывшего областного министра ЖКХ Николая Смирнова, обвиняемого в получении взятки.
В областном управлении ФСБ заявили, что не комментируют слухи.
Куйвашев возглавлял Свердловскую область 13 лет, с 2012 года. 26 марта врио главы региона стал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а должность врио оренбургского губернатора занял глава правительства ДНР Евгений Солнцев. Источники РБК сообщали, что Куйвашев провел переговоры с Москвой по поводу перехода на другую работу.
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