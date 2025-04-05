Куйвашев ответил на сообщения об уголовном деле

«Коммерсантъ» писал, что Куйвашев стал фигурантом дела «коррупционной направленности», его процессуальный статус неизвестен. Бывший губернатор заявил, что ничего об этом не знает

Евгений Куйвашев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил журналисту медиа-холдинга Ксении Собчак Осторожно Media, что ему ничего не известно об уголовном деле, о котором накануне сообщил «Коммерсантъ».

«Я ничего про это не знаю, спрашивайте у тех, кто это распространяет», — цитирует Собчак Куйвашева.

«Коммерсантъ» писал, что Куйвашев стал фигурантом дела «коррупционной направленности», не уточняя его процессуальный статус. Издание сообщало, что с бывшим губернатором несколько дней проводятся следственные действия в Екатеринбурге и Москве.

За несколько дней до этого ряд телеграм-каналов сообщали о вызове Куйвашева на допрос в ФСБ. «Откуда у вас информация, туда и обращайтесь. Вы же профессиональные журналисты. И должны понимать, где правда, а где нет», — ответил бывший губернатор на просьбу РБК-Екатеринбург прокомментировать эти сведения. Несколько источников издания отмечали, что Куйвашева и до отставки опрашивали при расследовании дела бывшего областного министра ЖКХ Николая Смирнова, обвиняемого в получении взятки.

В областном управлении ФСБ заявили, что не комментируют слухи.

Куйвашев возглавлял Свердловскую область 13 лет, с 2012 года. 26 марта врио главы региона стал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а должность врио оренбургского губернатора занял глава правительства ДНР Евгений Солнцев. Источники РБК сообщали, что Куйвашев провел переговоры с Москвой по поводу перехода на другую работу.