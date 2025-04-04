«Ъ» узнал, что экс-губернатор Куйвашев стал фигурантом уголовного дела

С экс-губернатором Свердловской области несколько дней проводятся следственные действия в Екатеринбурге и Москве, пишет газета. Ранее он отказался обсуждать сообщения о допросе в ФСБ. Об отставке Куйвашева стало известно 26 марта

С бывшим губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым несколько дней проводятся следственные действия в Екатеринбурге и Москве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

По их данным, экс-губернатор стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. Процессуальный статус Куйвашева пока неизвестен.

Об отставке Куйвашева стало известно 26 марта. Президент Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать врио свердловского губернатора. Пост врио оренбургского губернатора занял глава правительства ДНР Евгений Солнцев.

Источники рассказывали РБК, что Куйвашев провел переговоры с Москвой по поводу перехода на другую работу. Его полномочия на посту главы региона должны были истечь в 2027 году.

Куйвашев, комментируя сообщения о допросе в ФСБ, заявил РБК Екатеринбург: «Откуда у вас информация, туда и обращайтесь. Вы же профессиональные журналисты. И должны понимать, где правда, а где нет».

По словам одних источников РБК Екатеринбург, экс-губернатор раньше участвовал в следственных действиях — в частности, его опрашивали при расследовании дела областного экс-министра ЖКХ Николая Смирнова, которого обвинили в получении взятки. Другие источники утверждали, что Куйвашев ни в каких следственных действиях не участвовал, никто его не опрашивал и не допрашивал.

Куйвашев возглавлял Свердловскую область с 2012 года.

В 2022 году между Куйвашевым и телеведущим Владимиром Соловьевым произошел конфликт. Во время разговора с бывшим полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым ведущий заявил, что в Екатеринбурге сложился «центр мерзотной политоты». После этого заявления Куйвашев записал видеообращение, в котором посоветовал Соловьеву «следить за своим языком» и выразил надежду, что тот высказался сгоряча и необдуманно. Владимир Соловьев в ответ заявил, что если у губернатора есть вопросы, то он мог бы позвонить лично и задать их. «Это что сейчас было — «следить за языком»? Ты стрелку что ли забиваешь, губернатор?» — сказал Соловьев. Кремль отказался тогда комментировать полемику.