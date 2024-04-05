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Выборы в Госдуму ,  
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Фигуранты дела телеграм-канала «Что-делать» получили до 8 лет колонии

Суд приговорил участников телеграм-канал «Что-делать» к заключению
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Выборы в Госдуму
Фигурантам дела телеграм-канала «Что-делать» дали от пяти до восьми лет заключения по обвинению в склонении к беспорядкам перед выборами в Госдуму в 2021 году

Бутырский районный суд Москвы огласил приговор по уголовному делу в отношении администраторов и участников телеграм-канала «Что-делать» за склонение к массовым беспорядкам.

Фигуранты дела телеграм-канала «Что-делать» получили до 8 лет колонии
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В карточке дела на сайте суда указаны 11 фигурантов дела, всех обвиняют по ч.2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды организованной группой) и ч.1.1 ст. 212 УК (склонение к массовым беспорядкам). Одному из фигурантов — Вячеславу Абрамову — также вменяют ч.1 ст. 228 УК (приобретение, сбыт, изготовление, хранение наркотиков).

Адвокат Алексей Прянишников уточнил в своем телеграм-канале, что фигурантов дела приговорили к лишению свободы на срок от пяти до восьми лет:

  • организатор и владелец канала Дмитрий Чебанов получилсемь с половиной лет колонии;
  • его гражданская жена Жанна Чернова получила пять лет и два месяца колонии; к такому же сроку приговорили дизайнера Марию Платонову с отсрочкой на время беременности и достижения ребенком 14 лет;
  • Игорь Кузнецов, Никита Крещук, Алексей Курлов, Дмитрий Ламанов и Алексей Яночкин получили по шесть лет лишения свободы;
  • Вячеслав Абрамов и Ильдар Садриев — шесть с половиной лет колонии;
  • Игорь Нагибин — восемь лет заключения.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Дело против участников «Что-делать» было возбуждено в сентябре 2021 года, за день до начала голосования на выборах в Госдуму. Следственный комитет заявил, что «группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть телеграмм-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации в дни единого голосования».

В видеороликах, которые они распространяют, выявили «побуждение к насильственным действиям, адресованное неопределенному кругу лиц», сообщили в СК.

Позже фигурантов дела поместили под стражу, исключение сделали для Марии Платоновой — ее отправили под домашний арест. В суд дело поступило в декабре 2022 года.

Платонова работала дизайнером в предвыборном штабе муниципального депутата района Щукино Анастасии Брюхановой, баллотирующейся в Госдуму. Брюханова с минувшего декабря находится в международном розыске по обвинению по статье о фейках против российской армии.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Telegram-канал массовые беспорядки Выборы в Госдуму приговор
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