Кремль ответил Макрону на обвинения в информационных атаках на Олимпиаду

В Кремле сочли неприемлемыми обвинения президента Франции и главы Минтранса Чехии по поводу кибератак. Макрон заявил о подобных планах Москвы во время ОИ в Париже, а Купка утверждал о «тысячах попытках» с начала спецоперации

Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

Обвинения в адрес России по поводу информационных и хакерских атак являются неприемлемыми и голословными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность в том, что Москва планирует информационные атаки во время проведения Олимпийских игр в Париже. А министр транспорта Чехии Мартин Купка накануне заявлял в интервью Financial Times, что Россия предприняла «тысячи попыток» ослабить системы транспортной инфраструктуры страны с начала военной операции на Украине.

«Это абсолютно голословное обвинение и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда они не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

В феврале Макрон заявил об увеличении частоты «операций по дезинформации и манипулированию информацией» и кибератак со стороны России по всей Европе. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню связывал это с конфликтом на Украине и отмечал ускорение данного процесса после объявления о новых поставках оружия Киеву. В этой связи Макрон призывал европейские страны и международное сообщество к «коллективным действиям».

Российское руководство исключало наличие угрозы для Европы со стороны Москвы. По словам Пескова, наоборот, угроза исходит от ЕС в отношении России. В частности, он отмечал участие европейских стран в НАТО, «которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».