Врачи назвали тяжелым состояние мурманского губернатора

Неизвестный напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля в Апатитах, где глава региона проводил встречу с местными жителями. Губернатора уже прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое, уточнил главврач местной ЦГБ

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Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения с ножом оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, сообщил главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев.

По его словам, Чибис был прооперирован, операция длилась больше часа.

«На самом деле ему очень сильно повезло, что [ударом ножа] не была задета аорта», поэтому дальше лечение он будет проходить в реанимации», — сказал главврач.

Неизвестный напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля сразу после того, как глава региона вышел на улицу из здания ДК «Строитель», где проводил встречу с жителями Апатит. После ранения губернатор находился в сознании и самостоятельно добрался до машины, сообщили РБК в его пресс-службе.

Нападавшего практически сразу задержал сотрудник Росгвардии. Как уточняли в СК, мужчина оказался местным жителем, он был ранен при задержании. По данным источника «Коммерсанта», нападавшего ранили в ногу из пистолета. Как пишет газета, он является сотрудником РЖД и ранее несколько раз привлекался к административной ответственности.

По данным Baza и «112», имя нападавшего - Александр Быданов, ему 42 года. После задержания он сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове, отмечают телеграм-каналы.