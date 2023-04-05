ПА ОБСЕ не получила от России уведомление о приостановке выплаты взносов

Парламентская ассамблея ОБСЕ пока не получила от России официального уведомления о приостановке выплаты взносов, но этот шаг не стал для нее неожиданным, заявили РБК в пресс-службе ассамблеи

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Решение России приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ не стало неожиданностью, но официального уведомления от Москвы пока не поступало. Об этом РБК сообщил представитель пресс-службы Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нэт Перри.

«Могу сказать, что до сих пор ПА ОБСЕ не получила официального уведомления от Российской Федерации, но мы, конечно, видели сообщения прессы, я бы сказал, что это не является неожиданным», — сказал Перри РБК.

Представитель пресс-службы напомнил, что в ходе прошедшего в феврале в Вене заседания Постоянного комитета глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил, что российская делегация будет пересматривать свои взносы в бюджет, учитывая невозможность участвовать в большинстве заседаний ПА ОБСЕ из-за санкций, действующих против российских официальных лиц, и может принять решение о приостановке взносов. «Итак, мы ожидали этого, но, как уже упоминалось, мы до сих пор не получили уведомления о приостановке взносов», — заключил собеседник РБК.

3 апреля председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ в 2023 году. «Мы не должны платить за то, в чем не участвовали. Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», — сказал Володин.

В ноябре прошлого года Польша, председательствовавшая в ОБСЕ в 2022 году, отказала в визе российской делегации и главе МИД России Сергею Лаврову (находится под санкциями ЕС) для участия в министерской встрече в городе Лодзь. Москва заявила, что это решение «беспрецедентно и провокационно».



В феврале представители 20 стран — членов ОБСЕ обратились к Австрии с призывом не пускать на заседание ПА ОБСЕ в Вене российских депутатов. Глава австрийского МИДа Александр Шалленберг до этого говорил, что на Вене лежит обязательство выдавать визы представителям стран — участниц организации. Российская делегация в итоге прибыла на сессию, но ей не дали возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям, сообщал российский посол в Австрии Дмитрий Любинской.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выражал мнение, что ОБСЕ теряет свою эффективность из-за «антагонистической» позиции по отношению к России. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что курс НАТО на расширение обесценил основные принципы работы ОБСЕ, а исполнительные структуры организации «оказались в полном подчинении США и Брюсселя». В обнародованной на прошлой неделе концепции внешней политики России ОБСЕ не упоминается, хотя в предыдущей ей отводилось одно из центральных мест «в качестве важного механизма строительства равной и неделимой системы общеевропейской безопасности».