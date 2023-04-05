Появились кадры приема Путиным у послов США и ЕС верительных грамот

Путин принял грамоты от послов и выступил с речью. Видео

В Кремле прошла церемония приема верительных грамот у послов государств. На встрече присутствовали послы США Линн Трейси, ЕС — Ролан Галараг. Также Владимир Путин принял грамоты от послов Дании, Норвегии, Северной Македонии, Сирии, Мексики, Камбоджи и других стран.

На встрече президент России также выступил с «большим, достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике».