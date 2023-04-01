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Сестра Ким Чен Ына заявила, что Зеленский рискует Украиной

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон: Зеленский рискует Украиной в конфликте с Россией
Зеленский желает обладать ядерным оружием «под влиянием своих политических амбиций», однако он ошибается, если думает, что «ядерный зонтик США может спасти Украину от России», подчеркнула сестра лидера КНДР
Ким Ё Чжон
Ким Ё Чжон (Фото: Jorge Silva / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский рискует своей страной в конфликте с Россией. Об этом заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР, сестра лидера Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, передает Reuters со ссылкой на ЦТАК.

«[Зеленский] рискует своей страной и желает обладать ядерным оружием под влиянием своих политических амбиций», — отметила она, добавив, что украинский лидер ошибается, если думает, что «ядерный зонтик США может спасти Украину от России».

Как отмечает агентство, после заявления президента России Владимира Путина о планах Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии на веб-сайте администрации президента Украины была подана публичная петиция с призывом разместить ядерное оружие на украинской территории или вооружить ее собственным ядерным оружием.

К вечеру 1 апреля петиция набрала 611 подписей, что значительно меньше 25 тыс., необходимых для ответа Зеленского. Киевские официальные лица пока никак не прокомментировали петицию.

В конце января Ким Ё Чжон заверила, что Северная Корея всегда будет «стоять на одном поле боя» с народом и армией России. «Мы всегда будем стоять на одном поле боя с российской армией и людьми, которые борются за достоинство и честь страны, ее суверенитет и безопасность», — сказала она.

По словам сестры Ким Чен Ына, любая военная техника, поставленная Киеву Западом, «сгорит и станет грудой железа перед несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии».

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Вашингтон подозревает Пхеньян в поставках вооружений Москве. Россия и Северная Корея подобную информацию опровергают.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее опровергала заявления властей США об отправке из КНДР значительной партии артиллерийских снарядов России.

«Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было, да и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями — ложь от начала до конца», — отметила она.

В сентябре прошлого года постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза потребовал от США и Великобритании предоставить доказательства поставок из Ирана и КНДР или «расписаться в распространении недостоверной информации».

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Виктория Громова Виктория Громова
КНДР Ким Чен Ын Россия Украина Владимир Зеленский
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Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР будет «на одном поле боя» с Россией
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