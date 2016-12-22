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Верховная рада переименовала украинские ВДВ
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Верховная рада переименовала украинские ВДВ
Политика, 18:39
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Верховная рада переименовала украинские ВДВ
Верховная рада приняла законопроект, который меняет название Десантных войск на Украине с ВДВ на ДШВ. Замглавы Минобороны страны Иван Руснак пояснил, что таким образом их название приводится в соответствие со стандартами НАТО
Фото: Максим Марушенко / Zuma / ТАСС

Верховная рада Украины приняла законопроект о смене названия Высокомобильных десантных войск (ВДВ) Украины, говорится в сообщении на сайте парламента. В соответствии с озвученными ранее Порошенко планом десантные подразделения на Украине будут носить название Десантно-штурмовые войска (ДШВ).

Законопроект о смене названия ВДВ на Украине был внесен в парламент в ноябре 2017 года. В пояснительной записке к законопроекту причиной решения об изменении названия рода войск названо то, что после «оккупации Вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины» было сформировано «негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска), так же как и к ВДВ (Воздушно-десантные войска) страны-агрессора».

В связи с этим авторы законопроекта, который был внесен в Верховную раду Петром Порошенко, предложили «изменить название Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины на Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины».

В поддержку законопроекта выступили 236 депутатов.

Первый заместитель министра обороны Иван Руснак, представляя законопроект, заявил, что, таким образом, название рода войск должно быть приведено в соответствие со стандартами НАТО. «Название «Десантно-штурмовые войска» точнее отображает специфику, суть, принципы боевого применения подразделений, что соответствует стандартам государств — членов НАТО», — пояснил он.

21 ноября 2017 года Петр Порошенко объявил не только о смене названия украинских ВДВ, но и ряде других перемен для украинских десантников. Так, в Киеве решили отказаться от советского Дня десантника, отмечаемого 2 августа, и перенести празднование на 21 ноября — день архангела Михаила, святого покровителя десантников. Кроме того, как заявил Порошенко, украинские десантники сменят и цвет беретов — с голубого на бордовый. «Это цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников использует 59 стран мира, 19 из которых — члены НАТО. Таким образом, мы внедряем еще один стандарт альянса», — объяснил это решение Порошенко.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: ВДВ , армия Украины
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