Шохин высказался за смягчение меры пресечения для братьев Магомедовых

РСПП готов поддержать ходатайство об изменении меры пресечения для братьев Магомедовых, заявил глава организации Александр Шохин. По его словам, применение ареста как меры пресечения вызывает озабоченность у бизнес-сообщества

Александр Шохин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Председатель РСПП Александр Шохин выступил за «более приемлемые формы пресечения до суда» в отношении арестованных ранее братьев Магомедовых, передает корреспондент РБК.

«Что касается «дела Магомедовых», безусловно, это событие резонансное. И безусловно, таких дел уже давно не было. Но будем надеяться, что все-таки будут использованы как минимум более приемлемые формы пресечения до суда в процессе расследования. Нам трудно говорить о том, есть ли основания для применения 210-й статьи. Мы готовы в случае запроса поддержать такого рода ходатайство. Если будет принято решение о другой мере пресечения, на мой взгляд это будет правильно», — сказал Шохин перед заседанием Госсовета в Кремле.

По его словам, практика ареста предпринимателей за экономические преступления до суда вызывает «некую осторожность и озабоченность» у бизнес-сообщества. «Безусловно, вкупе с другими обстоятельствами, такими как геополитика в частности, [это] конечно, не дает возможности с уверенностью смотреть в завтрашний день многим предпринимателям», — сказал Шохин.

При этом глава РСПП напомнил, что союз выступает против использования ареста как меры пресечения за экономические преступления. «Правда, в случае с Магомедовыми используется еще одна статья УК — 210-я (организация преступного сообщества)», — добавил Шохин.

Вице-премьер Аркадий Дворкович отказался комментировать дело. «Я эту тему не комментирую», — сказал вице-премьер РБК, отвечая на вопрос, верит ли он в виновность братьев Магомедовых. Дворкович также отказался оценить доказательную базу cледствия.

Ранее председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что не знаком с делом Магомедовых подробно. «Я не знаю суть вопроса, но, когда людей сажают в тюрьму, мне не очень нравится», — сказал банкир. При этом Авен заявил, что у него нет ощущения, что его самого «завтра могут посадить». «Страха от того, что я занимаюсь бизнесом, у меня точно нет», — отметил он.

Уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов, заявил, что арест владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых может разрушить их бизнес.

Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта. Их подозревают в создании преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб., выделенных на строительство объектов инфраструктуры. Главу входящей в группу компании «Интекс» Артура Максидова заподозрили в хищении 668,9 млн руб. Все трое свою вину отрицают.