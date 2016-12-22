Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,94 57,27 EUR Нал. 71,04 70,31 USD Бирж. 57,57 +0,12 EUR Бирж. 70,68 +0,11 USD ЦБ. 57,58 -0,19 EUR ЦБ. 70,59 -0,37 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 6762,80 -309,50 MOEX 2289,54 +1,06% RTS 1252,97 +1,01% Brent 67,90 -0,56% DJIA 24264,30 +0,96% Nasdaq 7042,11 +1,45% FTSE 7121,80 +1,25%
Шохин высказался за смягчение меры пресечения для братьев Магомедовых
Лента новостей
В Москве задержали подозреваемых в ограблении Бинбанка на 5,5 млн руб. 14:01, Общество Эксперты усомнились в установлении Британией места производства «Новичка» 14:00, Политика В Китае решили популяризовать развеивание праха над морем 13:59, Общество Экс-охранник Березовского рассказал о подготовке компромата на чиновников 13:53, Общество Скворцова рассказала детям о пользе доброго отношения к окружающим 13:52, Общество Россия заняла 75-е место в рейтинге доступности «порочных» товаров 13:49, Общество Рада призвала мировое сообщество заблокировать «Северный поток-2» 13:46, Бизнес АЕБ выпустила прогноз по российскому авторынку на 2018 год 13:46, Бизнес Банки и платежные системы: для чего нужна криптовалюта Ripple 13:24, Крипто МИД заявил о надежде на «здравый смысл» в ситуации с траулером «Норд» 13:22, Политика Трое украинских военных пострадали при взрыве на полигоне в Кривом Роге 13:18, Общество Топ-5 самых популярных франшиз 2017 года 13:16, Свое дело  Фильм иранского режиссера откроет 71-й Каннский фестиваль 13:09, Стиль Шохин высказался за смягчение меры пресечения для братьев Магомедовых 13:07, Политика Песков анонсировал встречу Путина с врио губернатора Кузбасса 13:02, Политика Песков увидел враждебность в блокировке СМИ «фабрики троллей» в Facebook 12:59, Технологии и медиа Самолет сингапурской Scoot вернулся в аэропорт из-за угрозы взрыва 12:57, Общество В Румынии при падении микроавтобуса в реку погибли девять человек 12:55, Общество Фигурантов «кокаинового дела» перевели в «кремлевский централ» 12:53, Общество Песков заявил о присутствии России в Донбассе «в виде симпатий» к людям 12:51, Политика Сколько стоит жилье в экологически чистых районах Москвы 12:48, Недвижимость Песков прокомментировал задержание Украиной судна «Норд» 12:43, Политика В Госдуму внесли новый законопроект об акционировании «Почты России» 12:42, Технологии и медиа СБУ обвинила в организации теракта в Киеве сотрудника Генштаба ВС России 12:41, Политика МЧС назвало причины возгорания в магазине игрушек в Тюмени 12:28, Общество Кремль на фоне данных о новых санкциях США заявил об отсутствии олигархов 12:27, Политика
Шохин высказался за смягчение меры пресечения для братьев Магомедовых
Дело братьев Магомедовых, 13:07
0
Шохин высказался за смягчение меры пресечения для братьев Магомедовых
РСПП готов поддержать ходатайство об изменении меры пресечения для братьев Магомедовых, заявил глава организации Александр Шохин. По его словам, применение ареста как меры пресечения вызывает озабоченность у бизнес-сообщества
Александр Шохин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Председатель РСПП Александр Шохин выступил за «более приемлемые формы пресечения до суда» в отношении арестованных ранее братьев Магомедовых, передает корреспондент РБК.

«Что касается «дела Магомедовых», безусловно, это событие резонансное. И безусловно, таких дел уже давно не было. Но будем надеяться, что все-таки будут использованы как минимум более приемлемые формы пресечения до суда в процессе расследования. Нам трудно говорить о том, есть ли основания для применения 210-й статьи. Мы готовы в случае запроса поддержать такого рода ходатайство. Если будет принято решение о другой мере пресечения, на мой взгляд это будет правильно», — сказал Шохин перед заседанием Госсовета в Кремле.

Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

По его словам, практика ареста предпринимателей за экономические преступления до суда вызывает «некую осторожность и озабоченность» у бизнес-сообщества. «Безусловно, вкупе с другими обстоятельствами, такими как геополитика в частности, [это] конечно, не дает возможности с уверенностью смотреть в завтрашний день многим предпринимателям», — сказал Шохин.

При этом глава РСПП напомнил, что союз выступает против использования ареста как меры пресечения за экономические преступления. «Правда, в случае с Магомедовыми используется еще одна статья УК — 210-я (организация преступного сообщества)», — добавил Шохин.

Вице-премьер Аркадий Дворкович отказался комментировать дело. «Я эту тему не комментирую», — сказал вице-премьер РБК, отвечая на вопрос, верит ли он в виновность братьев Магомедовых. Дворкович также отказался оценить доказательную базу cледствия.

Титов допустил разрушение бизнеса Магомедовых из-за ареста
Бизнес

Ранее председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что не знаком с делом Магомедовых подробно. «Я не знаю суть вопроса, но, когда людей сажают в тюрьму, мне не очень нравится», — сказал банкир. При этом Авен заявил, что у него нет ощущения, что его самого «завтра могут посадить». «Страха от того, что я занимаюсь бизнесом, у меня точно нет», — отметил он.

Уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов, заявил, что арест владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых может разрушить их бизнес.

Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта. Их подозревают в создании преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб., выделенных на строительство объектов инфраструктуры. Главу входящей в группу компании «Интекс» Артура Максидова заподозрили в хищении 668,9 млн руб. Все трое свою вину отрицают.

Авторы: Антон Фейнберг, Юлия Старостина.
Теги: Александр Шохин , Зияудин Магомедов , «Сумма»
Главное
Экс-охранник Березовского рассказал о подготовке компромата на чиновников Общество
Материалы по теме
Авен признал неприятной ситуацию вокруг Магомедовых Общество
Защита обжаловала арест братьев Магомедовых Общество
В суде обжаловали арест экс-главы «Интекса» Максидова по делу Магомедовых Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.