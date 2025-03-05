В Киеве оценили срок исчерпания запасов ракет для Patriot

CNN: запасы ракет Patriot на Украине могут закончиться через несколько недель

Украинские военные больше всего обеспокоены не сокращением помощи на фронте, а отсутствием ракет для Patriot — систем, которые защищают города, сообщает CNN. По данным телеканала, запасы могут закончиться в течение недель

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

После приостановки американской военной помощи Киеву запасы имеющихся у Украины ракет к системам противовоздушной обороны Patriot могут закончиться в течение нескольких недель, сказал CNN украинский чиновник.

При этом неясно, сколько ракет сейчас есть у страны и были ли дополнительные поставки на пути из США, отмечает телеканал.

Накануне источник CNN допустил, что запасы критически важных артиллерийских снарядов у Украины могут закончиться к маю или июню, а ракет для ЗРК Patriot — значительно раньше. «Мы приспособимся, но вопрос в том, сколько еще людей и территорий мы потеряем, пока это произойдет», — сказал он.

Украинские солдаты, воюющие на передовой, сообщили телеканалу, что больше всего обеспокоены не сокращением помощи на фронте, а отсутствием ракет для Patriot. Они назвали системы ЗРК, защищающие украинские города, ключевой техникой, которую Киев не может позволить себе потерять. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украине для надежной защиты воздушного пространства нужно не менее 25 комплексов. Сейчас, по данным CNN, их у страны может быть «около полудюжины», точное количество и местонахождение не раскрывается.

Зеленский еще в феврале, до приостановки американской помощи, сообщал, что получает обращения от военных по поводу ракет: «В 3, 4, 5 часов утра командующий мне звонит и говорит: «Мы сейчас возле такого-то города и у нас нет ракет для систем Patriot, мы исчерпали [их]».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне назвал Patriot единственной системой, способной противостоять российским баллистическим ракетам, и признал, что приостановка помощи США несет угрозы для ПВО страны. В то же время он выразил уверенность, что Киеву удастся найти решение с Вашингтоном и другими партнерами.

В Белом доме заявили, что власти рассмотрят вопрос о возобновлении помощи, если будут организованы мирные переговоры и приняты «некоторые меры по укреплению доверия».