Рютте заявил, что США остаются привержены участию в НАТО

Марк Рютте (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Соединенные Штаты остаются привержены участию в НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте по итогам саммита в Лондоне, передает агентство AFP.

По его словам, США придерживаются этой позиции несмотря на частую критику со стороны американского президента Дональда Трампа.

Рютте также отметил, что «все больше европейских стран будут увеличивать расходы на оборону».

В декабре 2024 года Трамп заявил, что Вашингтон при нем не выйдет из НАТО, если альянс будет «платить по счетам». Он не раз призывал к увеличению членами Североатлантического альянса военных расходов. В январе он заявил, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% от ВВП — сейчас этот показатель составляет 2%. «Они все могут себе это позволить», — отметил республиканец.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Рютте также призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3%. В том месяце Bloomberg также сообщил, что Евросоюз намерен разработать новый крупный пакет мер по поддержке собственной обороны и военной помощи Украине на фоне того, что США собираются сокращать подобные расходы.