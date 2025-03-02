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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Рютте заявил, что США остаются привержены участию в НАТО

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Соединенные Штаты остаются привержены участию в НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте по итогам саммита в Лондоне, передает агентство AFP.

По его словам, США придерживаются этой позиции несмотря на частую критику со стороны американского президента Дональда Трампа.

Рютте также отметил, что «все больше европейских стран будут увеличивать расходы на оборону».

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

В декабре 2024 года Трамп заявил, что Вашингтон при нем не выйдет из НАТО, если альянс будет «платить по счетам». Он не раз призывал к увеличению членами Североатлантического альянса военных расходов. В январе он заявил, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% от ВВП — сейчас этот показатель составляет 2%. «Они все могут себе это позволить», — отметил республиканец.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Рютте также призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3%. В том месяце Bloomberg также сообщил, что Евросоюз намерен разработать новый крупный пакет мер по поддержке собственной обороны и военной помощи Украине на фоне того, что США собираются сокращать подобные расходы.

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Марк Рютте США НАТО
Марк Рютте фото

Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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Дональд Трамп

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14 июня 1946 года
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