Жительница Белгородской области приняла губернатора за мошенника

Гладков звонил жильцам поврежденных из-за обстрелов квартир, трубку подняла женщина, которая не поверила, что говорит с губернатором. Он счел правильным, что люди с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей

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Жительница Белгородской области приняла губернатора Вячеслава Гладкова за телефонного мошенника. Гладков опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором он звонит жильцам поврежденных из-за обстрелов квартир, чтобы спросить, как прошло восстановление домов.

До одного из них дозвониться глава региона не смог, трубку сняла женщина:

— Алло.

— Слушаю вас.

— Добрый вечер, мне нужен Сергей Николаевич.

— А он на работе.

— Извините, а с кем я разговариваю? Моя фамилия Гладков Вячеслав Владимирович, губернатор Белгородской области.

— Да вы что? Ну, поздравляю вас. А я музыкант. Слышу, что вы не Гладков. До свидания.

— Да, спасибо.

«Отнеслись настороженно. Но правильно, что люди с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей и перепроверяют», — написал Гладков в телеграм-канале.

Телеграм-канал «Белгород № 1» сообщил, что позже члены семьи мужчины извинились перед губернатором, что с подозрением восприняли звонок от него.

В декабре Гладков пригрозил дисциплинарной ответственностью чиновникам, которые обманывают людей и не исполняют обещания по ремонту или визитам к пострадавшим от обстрелов. «Обманываете — значит, будете восстанавливать за счет собственных источников. Как я сейчас ищу деньги внебюджетные, будете искать вы. Я посмотрю тогда на качество вашей работы», — предупредил он.