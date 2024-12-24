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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал об обмане чиновников и пригрозил наказаниями

Сюжет
Военная операция на Украине
Гладков трижды за два дня заявил об обмане со стороны чиновников, не выполнивших обещания по ремонту или визитам к пострадавшим от обстрелов. «Нужно ужесточать контроль. Доверяешь людям — они обманывают», — признал губернатор
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / ТАСС)

В Белгородской области начнут принимать меры дисциплинарного взыскания против глав муниципальных образований, предоставляющих недостоверные сведения, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал о поступившей жалобе от жительницы Белгорода, которая заметила, что мэр Валентин Демидов отчитался о ремонте ее дома, но на самом деле ремонт не сделали.

«Поэтому, уважаемые главы! Обращаюсь к вам публично. К сожалению, буду принимать уже меры дисциплинарного взыскания для того, чтобы вы, наконец, все поняли, что обманывать людей категорически недопустимо. С другой стороны, понимаю, что решение максимально публиковать информацию о восстановлении — единственное правильное в нашей с вами ситуации», — сказал Гладков и попросил прощения «за нерадивость руководителей».

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Обманом со стороны муниципальных властей он дважды возмутился и накануне, 23 декабря.

«Обманываете — значит, будете восстанавливать за счет собственных источников. Как я сейчас ищу деньги внебюджетные, будете искать вы. Я посмотрю тогда на качество вашей работы», — пообещал Гладков.

Тем же вечером губернатор ответил на претензию жительницы Шебекино, которая с июля ждет восстановления разрушенной кровли, к ней обещал заехать ушедший на днях в отставку глава муниципального округа Владимир Жданов, но этого не сделал. «Вот сейчас звонил Жданову. Владимир Николаевич меня обманул и не выполнил то обещание, которое есть. Сейчас вот понимаю, что вопросы ко мне. Нужно ужесточать контроль. Доверяешь людям — они обманывают», — признал глава региона и попросил прощения за отсутствие контроля.

К жительнице Шебекино выехал новый глава муниципалитета, добавил Гладков и уточнил, что, по его информации, речь идет о хозпостройке, а власти в первую очередь помогают отремонтировать жилые здания.

Всего за прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 259 объектов, отчитался губернатор накануне. Тогда же он добавил: «План по Белгородскому району не выполнен. Проблема управленческая. Объем восстановления большой, и обещания нужно выполнять».

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Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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