В США опровергли данные о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной

О возможном заключении соглашения в ближайшие часы сообщал ранее Reuters со ссылкой на источники. Глава Минфина США сообщил, что подобных планов нет. Подписание сделки сорвалось из-за перепалки Трампа и Зеленского 28 февраля

Скотт Бессент (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

США не планируют в ближайшее время подписание соглашения с Украиной по полезным ископаемым, заявил министр финансов Скотт Бессент. Его слова в своем X привела журналистка Fox News Джеки Хайнрих.

«Министр финансов США Скотт Бессент сообщил Fox: «подписание не запланировано», — написала она.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США и Украина могут в ближайшее время подписать соглашение о полезных ископаемых. Источники агентства рассказали, что американский президент Дональд Трамп может объявить об этом в своем обращении к конгрессу. Оно состоится вечером 4 марта по времени в Вашингтоне — то есть рано утром 5 марта по московскому времени (после 5:00).

Подписание сделки должно было состояться 28 февраля на встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Однако произошедшая между ними публичная перепалка по поводу украинского урегулирования привела к тому, что Зеленского и его делегацию попросили покинуть Белый дом. Заключение соглашения было сорвано.

Украинский президент в первые дни не приносил извинений за случившееся, как того хотели в США. Но 4 марта он сообщил, что ему «очень жаль» из-за ситуации на встрече с Трампом. Он выразил готовность работать с США над тем, чтобы «добиться прочного мира».

Источники Reuters заявили, что после перепалки президентов между Киевом и Вашингтоном шли переговоры по поводу соглашения. Представители администрации Трампа убеждали советников Зеленского, что тому нужно извиниться за спор.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о «четких сигналах» со стороны Киева о готовности подписать соглашение по ресурсам. Он говорил, что сначала будет подписан документ с намерением образовать инвестиционный фонд. Ранее он сообщал, что туда должны будут поступать 50% доходов Украины от ренты или лицензий на полезные ископаемые и сопутствующей деятельности, средства будут направляться на развитие страны. Как уточнил Шмыгаль, позднее две страны подпишут другое соглашение, которое будут ратифицировать украинский парламент и конгресс США.