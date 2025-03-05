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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В США опровергли данные о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной

Скотт Бессент опроверг данные о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
О возможном заключении соглашения в ближайшие часы сообщал ранее Reuters со ссылкой на источники. Глава Минфина США сообщил, что подобных планов нет. Подписание сделки сорвалось из-за перепалки Трампа и Зеленского 28 февраля
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

США не планируют в ближайшее время подписание соглашения с Украиной по полезным ископаемым, заявил министр финансов Скотт Бессент. Его слова в своем X привела журналистка Fox News Джеки Хайнрих.

«Министр финансов США Скотт Бессент сообщил Fox: «подписание не запланировано», — написала она.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США и Украина могут в ближайшее время подписать соглашение о полезных ископаемых. Источники агентства рассказали, что американский президент Дональд Трамп может объявить об этом в своем обращении к конгрессу. Оно состоится вечером 4 марта по времени в Вашингтоне — то есть рано утром 5 марта по московскому времени (после 5:00).

Reuters назвал юридические пробелы в соглашении Украины и США по ресурсам
Экономика
Владимир Зеленский

Подписание сделки должно было состояться 28 февраля на встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Однако произошедшая между ними публичная перепалка по поводу украинского урегулирования привела к тому, что Зеленского и его делегацию попросили покинуть Белый дом. Заключение соглашения было сорвано.

Украинский президент в первые дни не приносил извинений за случившееся, как того хотели в США. Но 4 марта он сообщил, что ему «очень жаль» из-за ситуации на встрече с Трампом. Он выразил готовность работать с США над тем, чтобы «добиться прочного мира».

Источники Reuters заявили, что после перепалки президентов между Киевом и Вашингтоном шли переговоры по поводу соглашения. Представители администрации Трампа убеждали советников Зеленского, что тому нужно извиниться за спор.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о «четких сигналах» со стороны Киева о готовности подписать соглашение по ресурсам. Он говорил, что сначала будет подписан документ с намерением образовать инвестиционный фонд. Ранее он сообщал, что туда должны будут поступать 50% доходов Украины от ренты или лицензий на полезные ископаемые и сопутствующей деятельности, средства будут направляться на развитие страны. Как уточнил Шмыгаль, позднее две страны подпишут другое соглашение, которое будут ратифицировать украинский парламент и конгресс США.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Скотт Бессент Дональд Трамп Владимир Зеленский полезные ископаемые
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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