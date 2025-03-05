Лукашенко заявил, что военная операция России связана не только с НАТО

Белорусский президент сказал, что у Путина были «альтернативы», но проведение военной операции было связано с несколькими причинами, среди которых были возникшие на Украине угрозы России

Александр Лукашенко (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Решение президента Владимира Путина начать военную операцию на Украине было связано с угрозами, которые возникли в этой стране, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью блогеру Марио Науфалу. Запись опубликована в X.

«Выбор есть всегда и, возможно, у Путина были альтернативы. Но дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые возникли на Украине», — заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что российский президент сразу выразил готовность к переговорам после того, как увидел масштабы конфликта. С помощью них, по словам Лукашенко, Путин хотел договориться по вопросам, связанным с НАТО, демилитаризацией, притеснением русского языка.

В 2023-м Лукашенко говорил, что России и Белоруссии следовало решить украинский вопрос еще в 2014–2015 годах. Тогда у Украины «не было армии», можно было мирно урегулировать ситуацию, но за прошедшие годы Киев создал «боеспособные вооруженные силы», отметил он.

Путин, объявляя о начале военной операции на Украине, называл ее целями защиту людей в ДНР и ЛНР от «геноцида со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины». Расширение НАТО на восток он причислял к одной из «фундаментальных угроз» России.