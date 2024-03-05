Bloomberg рассказал, как в Китае игнорируют посла Украины

В то время как российское посольство успешно организовывает многочисленные контакты на высшем уровне, запросы украинского посла о встречах китайская сторона игнорирует

Павел Рябикин (Фото: Павел Багмут / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китае Павла Рябикина игнорируют китайские госведомства — большинство его многочисленных запросов о встречах в Китае проигнорировали, пишет Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом.

Рябикина назначили послом Украины в Китае 26 апреля 2023 года. По данным агентства, с момента прибытия в Пекин он направил запросы о переговорах почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. Однако в итоге ему удалось организовать лишь несколько встреч.

Иная ситуация складывается с послом России в Китае Игорем Моргуловым, который начал работу в стране в сентябре 2022 года. В интервью телеканалу «Россия 24» в феврале этого года он заявил, что 2023 год «был очень урожайным с точки зрения контактов на высшем и высоком уровнях». «Мы посчитали, посольство принимало участие в обеспечении 27 визитов сюда, в Китай, уровня федерального министра и выше — до главы государства, и нас посетило порядка ста региональных делегаций за 2023 год. Все это очень внушительные цифры», — рассказывал он (цитата по ТАСС). По его словам, в том числе благодаря механизму регулярных встреч на высшем уровне России и Китаю удалось добиться рекорда товарооборота.

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в начале марта начал второе дипломатическое турне по вопросу урегулирования на Украине. Он посетит Россию, ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию с целью содействовать урегулированию кризиса. 3 марта с ним встретился в Москве замглавы МИД России Михаил Галузин. Китай назначил специального представителя по украинской проблеме после телефонных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Ли Хуэй был послом КНР в России в 2009–2019 годах.

Мирный план Китая по Украине включает 12 пунктов, в числе которых отказ от менталитета холодной войны, прекращение огня, начало мирных переговоров и отказ от односторонних санкций.