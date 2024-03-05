 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg рассказал, как в Китае игнорируют посла Украины

Bloomberg: в Китае игнорируют посла Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
В то время как российское посольство успешно организовывает многочисленные контакты на высшем уровне, запросы украинского посла о встречах китайская сторона игнорирует
Павел Рябикин
Павел Рябикин (Фото: Павел Багмут / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китае Павла Рябикина игнорируют китайские госведомства — большинство его многочисленных запросов о встречах в Китае проигнорировали, пишет Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом.

Рябикина назначили послом Украины в Китае 26 апреля 2023 года. По данным агентства, с момента прибытия в Пекин он направил запросы о переговорах почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. Однако в итоге ему удалось организовать лишь несколько встреч.

Иная ситуация складывается с послом России в Китае Игорем Моргуловым, который начал работу в стране в сентябре 2022 года. В интервью телеканалу «Россия 24» в феврале этого года он заявил, что 2023 год «был очень урожайным с точки зрения контактов на высшем и высоком уровнях». «Мы посчитали, посольство принимало участие в обеспечении 27 визитов сюда, в Китай, уровня федерального министра и выше — до главы государства, и нас посетило порядка ста региональных делегаций за 2023 год. Все это очень внушительные цифры», — рассказывал он (цитата по ТАСС). По его словам, в том числе благодаря механизму регулярных встреч на высшем уровне России и Китаю удалось добиться рекорда товарооборота.

Что Россия продавала Китаю в 2023 году и что покупала у него
Экономика
Фото:Anthony Kwan / Getty Images
 

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в начале марта начал второе дипломатическое турне по вопросу урегулирования на Украине. Он посетит Россию, ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию с целью содействовать урегулированию кризиса. 3 марта с ним встретился в Москве замглавы МИД России Михаил Галузин. Китай назначил специального представителя по украинской проблеме после телефонных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Ли Хуэй был послом КНР в России в 2009–2019 годах. 

Мирный план Китая по Украине включает 12 пунктов, в числе которых отказ от менталитета холодной войны, прекращение огня, начало мирных переговоров и отказ от односторонних санкций.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Китай Украина дипломаты
Материалы по теме
Китай объяснил проблемы с расчетами с Россией вмешательством других стран
Финансы
Бербок призвала Запад надавить на Китай и КНДР из-за конфликта на Украине
Политика
Китай ответил на данные о просьбе «отговорить Путина» от оружия в космосе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 04 мар, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 04 мар, 16:27
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 12:37
В Бронницах работники ПВЗ украли часы, одежду и квадрокоптеры на ₽5 млн Общество, 12:33
В Германии проведут дисциплинарную проверку из-за утечки из бундесвера Политика, 12:32
12 марта состоится V финансовый форум «Просто капитал» РБК Events, 12:32
Глава Генштаба Армении назвал гостайной последствия выхода из ОДКБ Политика, 12:28
Хабиб Нурмагомедов рассказал о продолжении тренерской карьеры Спорт, 12:19
Верное решение: как решить проблему дефицита кадров в ИТ РБК и Softline, 12:19
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Парковки по всей Москве 8 и 9 марта сделали бесплатными Город, 12:14
«Сбер» начал приезжать к клиентам домой и ставить онлайн-банк на iOS Финансы, 12:11
МЧС сообщило об обстреле Шебекино Политика, 12:06
Акции Tesla упали на 7% на фоне снижения продаж электрокаров в Китае Инвестиции, 12:02
Фонд Шинейд О'Коннор выставил требование к «дьяволу» Трампу Политика, 12:00
Татьяна Буланова назвала ремейки классических картин преступлением Life, 12:00
Иностранный холдинг на контроле. Что это значит и как сохранить бизнес Pro, 11:56