На перегоне в Тольятти остановили поезда из-за «постороннего предмета»
На железнодорожном перегоне Жигулевское Море (Тольятти) — Химзаводская в Самарской области обнаружили «посторонний предмет», сообщила Куйбышевская железная дорога в телеграм-канале.
«На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено», — говорится в сообщении. Железнодорожники не исключили задержки поездов.
На этом участке ходят, в частности, пригородные поезда между Тольятти и Самарой.
Накануне утром на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области произошел взрыв. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги рассказали, что «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта» на этом перегоне возник сбой в движении поездов. Взрыв произошел на железнодорожном мосту через реку Чапаевку. ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК). По данным ведомства, мост был поврежден, а на опоре одной из линий было найдено взрывное устройство, его обезвредили.
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