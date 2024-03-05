На перегоне в Тольятти остановили поезда из-за «постороннего предмета»

«Посторонний предмет» найден на железнодорожном перегоне Жигулевское Море — Химзаводская, движение на этом участке приостановлено. Накануне на перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв

Фото: Олег Яковлев / РБК

На железнодорожном перегоне Жигулевское Море (Тольятти) — Химзаводская в Самарской области обнаружили «посторонний предмет», сообщила Куйбышевская железная дорога в телеграм-канале.

«На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено», — говорится в сообщении. Железнодорожники не исключили задержки поездов.

На этом участке ходят, в частности, пригородные поезда между Тольятти и Самарой.

Накануне утром на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области произошел взрыв. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги рассказали, что «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта» на этом перегоне возник сбой в движении поездов. Взрыв произошел на железнодорожном мосту через реку Чапаевку. ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК). По данным ведомства, мост был поврежден, а на опоре одной из линий было найдено взрывное устройство, его обезвредили.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, попытки терактов на объектах инфраструктуры региона «предпринимаются не в первый раз».