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Политика ,  
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Судно береговой охраны Филиппин столкнулось с китайским кораблем. Видео

Судно береговой охраны Филиппин столкнулось с судном береговой охраны и морской милиции Китая и получило незначительные «структурные повреждения», сообщили в береговой охране Филиппин

Судно береговой охраны Филиппин столкнулось с китайским кораблем. Видео
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По словам пресс-секретаря береговой охраны Филиппин Джея Тарриэла, утром 5 февраля судна береговой охраны Филиппин BRP CABRA и BRP SINDANGAN, были развернуты для проведения операции по ротации, однако на протяжении всей операции китайские корабли береговой охраны выполняли «опасные маневры» в непосредственной близости.

«Их безрассудные и незаконные действия привели к столкновению судна MRRV-4407 (судно BRP Sindangan) и судна береговой охраны Китая № 21555», — подчеркнул Тарриэла, добавив, что в результате столкновения судно береговой охраны Филиппин получило незначительные «структурные повреждения».

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Фото:Philippine Coast Guard / Reuters

Это не первый случай столкновения военных судов двух стран. 10 декабря корабль китайской береговой охраны применил водометы против филиппинских судов вблизи островов Спратли в юго-западной части Южно-Китайского моря, серьезно повредил двигатель одной из лодок, а также протаранил судно Unaizah Mae 1.

Филиппинцы прибыли к спорному рифу, чтобы доставить снабжение и провести ротацию личного состава на Sierra Madre — прежде американском десантном корабле времен Второй мировой войны, который филиппинские власти в 1999 году целенаправленно посадили на мель возле спорных островов и используют в качестве форпоста.

Китайские власти возложили ответственность за происшествие на Манилу, обвинив филиппинских военнослужащих в незаконном нахождении в своих территориальных водах. Министерство обороны КНР заявило, что именно филиппинские суда таранили корабли китайской береговой охраны, а те лишь были вынуждены ответить на провокацию.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Филиппины столкновение судов Китай
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