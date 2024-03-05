Судно береговой охраны Филиппин столкнулось с китайским кораблем. Видео
По словам пресс-секретаря береговой охраны Филиппин Джея Тарриэла, утром 5 февраля судна береговой охраны Филиппин BRP CABRA и BRP SINDANGAN, были развернуты для проведения операции по ротации, однако на протяжении всей операции китайские корабли береговой охраны выполняли «опасные маневры» в непосредственной близости.
«Их безрассудные и незаконные действия привели к столкновению судна MRRV-4407 (судно BRP Sindangan) и судна береговой охраны Китая № 21555», — подчеркнул Тарриэла, добавив, что в результате столкновения судно береговой охраны Филиппин получило незначительные «структурные повреждения».
Это не первый случай столкновения военных судов двух стран. 10 декабря корабль китайской береговой охраны применил водометы против филиппинских судов вблизи островов Спратли в юго-западной части Южно-Китайского моря, серьезно повредил двигатель одной из лодок, а также протаранил судно Unaizah Mae 1.
Филиппинцы прибыли к спорному рифу, чтобы доставить снабжение и провести ротацию личного состава на Sierra Madre — прежде американском десантном корабле времен Второй мировой войны, который филиппинские власти в 1999 году целенаправленно посадили на мель возле спорных островов и используют в качестве форпоста.
Китайские власти возложили ответственность за происшествие на Манилу, обвинив филиппинских военнослужащих в незаконном нахождении в своих территориальных водах. Министерство обороны КНР заявило, что именно филиппинские суда таранили корабли китайской береговой охраны, а те лишь были вынуждены ответить на провокацию.
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